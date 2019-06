Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 3 giugno

FIORENTINA VERSO LA CESSIONE A ROCCO COMMISSO, INTANTO I DELLA VALLE TOLGONO CHIESA DAL MERCATO. INTER E JUVE ALLA FINESTRA. BIANCONERI SU POGBA, INTER PRONTA AD INCONTRARE L'ENTOURAGE DI VAN DE BEEK A MILANO. GIAMPAOLO VERSO IL MILAN CON MALDINI DT, INZAGHI RESTA ALLA LAZIO

In casa Juventus continua a tenere banco la questione legata all'allenatore che dovrà raccogliere l'eredità di Max Allegri. Il primo della lista resta Maurizio Sarri, anche se nella giornata di ieri non si sono registrati passi avanti significativi. Il Chelsea vorrebbe risolvere la questione entro il fine settimana, ma l'indennizzo chiesto alla Juve (6 milioni) continua a frenare la chiusura. Sullo sfondo il mercato, con CR7 che chiama James Rodriguez in bianconero e la dirigenza che potrebbe incontrare, nelle prossime ore, l'entourage di Nicolò Zaniolo. In serata nuove voci anche su Paul Pogba, sogno mai svanito in casa bianconera.

Capitolo Federico Chiesa: il giocatore avrebbe rifiutato il Bayern Monaco con l'idea di restare in Italia, dove Juve e Inter si stanno dando battaglia. Ma ieri, la Fiorentina, tramite un comunicato ha annunciato la permanenza del numero 25. Un comunicato che tuttavia sembra fine a se stesso, visto che la famiglia Della Valle è in trattativa con Rocco Commisso per la cessione del club. Sono ore calde in tal senso, con i protagonisti della vicenda che sono tutti a Milano pronti a chiudere. A quel punto potrebbe cambiare tutto per quanto riguarda il classe '97, così come per il futuro della panchina e della dirigenza. Pantaleo Corvino sembra vicino all'addio, al suo posto possibile l'arrivo di Mirabelli con Gandini nuovo CEO del club. Traballa anche la posizione di Montella, per la sua sostituzione ecco i nomi di Spalletti, Di Francesco e Gattuso.

Primo giorno vero e proprio da allenatore dell'Inter per Antonio Conte, che oggi ha visitato la sede nerazzurra in centro a Milano e il centro sportivo Suning. Per quanto riguarda il mercato, detto di Chiesa il primo nome resta quello di Nicolò Barella per il quale il Cagliari non scende dalla valutazione di 45 milioni di euro. In città però si è visto anche l'entourage di Donny van de Beek dell'Ajax, possibile un incontro nei prossimi giorni. Edin Dzeko, nonostante un tentativo last minute della Roma, sarà nerazzurro anche se ancora mancano gli accordi fra le società.

Giornata calda anche in casa Milan: Paolo Maldini sembra intenzionato ad accettare il ruolo di direttore dell'area tecnica, con lui al comando salgono le quotazioni di Marco Giampaolo per la panchina.

Detto dei rossoneri, anche la situazione in casa Lazio è in via di definizione con Simone Inzaghi che ha firmato nelle scorse ore il rinnovo a 2 milioni a stagione. Sul mercato, attenzione al nome di Baselli in caso di addio a Milan Badelj.

Sta peggio, almeno a livello di tempistiche decisionali, l'altra sponda della capitale, quella giallorossa. Per la panchina il nome più vicino è quello di Paulo Fonseca dello Shakthar, con De Zerbi defilato e Zlatko Dalic idea last minute. Sul mercato, invece, la cessione di Edin Dzeko all'Inter è sempre più vicina.

In casa Napoli concentrazione massima sul mercato, col Real Madrid che non molla Kalidou Koulibaly. Ma il presidente De Laurentiis, come spesso successo in passato, non ha alcuna intenzione di privarsi del suo centrale. In entrata attenzione al nome di Duvan Zapata: accordo con l'entourage, ma ancora resta da convincere l'Atalanta, magari con l'inserimento nell'operazione del cartellino di Inglese.

L'Atalanta continua a lavorare per Manuel Lazzari della SPAL, col club estense che ha messo gli occhi su Berisha e Barrow.

Il Torino, nonostante l'addio di Petrachi, pianifica la prossima stagione: verso il riscatto Ola Aina e Djidji, per la fascia sinistra occhi su Laxalt e Mario Rui.

A Bologna domani andrà in scena l'incontro fra Mihajlovic e Sabatini, col tecnico serbo che pare oramai certo della permanenza anche la prossima stagione.

Per Prandelli al Genoa invece la strada è sempre più in salita, anche se una decisione definitiva sarà presa solo nei prossimi giorni. Eventualmente pronti Andreazzoli e Semplici. Proprio il tecnico fiorentino deve ancora chiarire se il suo futuro sarà o meno ancora a Ferrara, intanto la SPAL si cautela chiedendo informazioni a Ivan Juric.

Restando a Genova, la Sampdoria deve fare i conti col sempre più probabile addio di Giampaolo con direzione Milan: il favorito per proseguire il suo lavoro è Stefano Pioli. Il Lecce invece ha incassato la volontà di restare da parte di mister Liverani.

Chiusura con l'Udinese, a lavoro per rinforzare il centrocampo: nel mirino ci sono Chibsah del Frosinone e Krunic dell'Empoli, ma il colpo più vicino sembra essere Jajalo del Palermo.

REAL MADRID, KEYLOR NAVAS PER ARRIVARE A JOAO FELIX. MENDY ANNUNCIATO A BREVE. IL RENNES RINNOVA CON IL TECNICO STEPHAN E DICE ADDIO A BEN ARFA. VILLARREAL, RINNOVA MISTER CALLEJA. IL PATRON DEL PSG INTERESSATO ALL'ACQUISTO DEL LEEDS. LICHTSTEINER LASCIA L'ARSENAL, IL MARSIGLIA CEDERA' BALOTELLI E STROOTMAN. SIVIGLIA, UFFICIALE DIEGO CARLOS. LUCAS PEREZ FIRMA CON L'ALAVES. PSG, INTERESSA LA STELLINA GIAPPONESE KUBO. EVERTON, IL TALENTO ARGENTINO SOSA A UN PASSO. MONACO SU RULLI, IL LEGANES PRENDE L'EX ROMA JONATHAN SILVA. IL LIVERPOOL SU CHUKWUEZE

Il Real Madrid punta Joao Felix e prova a far leva sulla necessità dei lusitani di cercare un portiere, dopo il tentativo fallito per Cillessen. Per questo hanno inserito Keylor Navas come parziale contropartita, come riporta Record. L'offerta cash, invece, sarebbe di 80 milioni di euro, ritenuta non sufficiente dal Benfica.

Nel corso della conferenza stampa per annunciare il rinnovo del tecnico Julien Stéphan, il presidente del Rennes Olivier Létang ha annunciato che il contratto di Hatem Ben Arfa non verrà rinnovato, pertanto il giocatore sarà svincolato dal 1° luglio.

Il Villarreal rende noto di aver trovato l'accordo per il rinnovo del tecnico Javier Calleja. 41 anni, l'allenatore ha rinnovato per due stagioni. Tornato alla guida del submarino amarillo a gennaio con la squadra al penultimo posto in classifica, ha avuto il merito di raddrizzare la situazione raggiungendo la salvezza.

La Qatar Sports Investment, proprietaria del Paris Saint-Germain dal 2011, è in trattativa per rilevare il Leeds United. Il club inglese, attualmente in Championship, è di proprietà della Aser Group Holding facente capo all'italiano Andrea Radrizzani. Secondo quanto riportato da L'Equipe, Nasser al-Khelaifi si dovrà incontrare già in giornata a Doha col tecnico del Leeds, Marcelo Bielsa.

È durata solo una stagione l'avventura di Stephen Lichtsteiner con la maglia dell'Arsenal. Il terzino svizzero ex Juventus, il cui contratto scadeva a fine giugno, ha infatti salutato tutti i tifosi sui profili social.

In scadenza di contratto con l'AZ Alkmaar, il centrocampista olandese Adam Maher si è legato all'Utrecht. Contratto triennale per il giocatore, finito nel mirino anche di squadre di Serie A negli ultimi mesi. 25 anni, 5 presenze con la nazionale olandese, nell'ultima stagione in Eredivisie ha raccolto 25 presenze, segnando una rete.

Il Marsiglia si priverà di Mario Balotelli, arrivato in prestito a gennaio mentre Kevin Strootman, nonostante l'arrivo l'estate scorsa, sarà ceduto per far cassa e per alleggerire il monte ingaggi.

Terminata una stagione fantastica sotto il profilo dei risultati, soprattutto dopo la conquista della Champions League, il Liverpool guarda già al mercato e al futuro. Nel mirino di Jurgen Klopp, infatti, secondo quanto riportano numerosi media inglesi ci sarebbe la giovane stella del Villarreal, Samuel Chukwueze. Il ventenne nigeriano - una delle poche note liete di quest'anno per quanto riguarda la squadra - ha già una clausola rescissoria da 63 milioni di euro.

Attraverso i propri canali ufficiali, il Siviglia ha annunciato l'acquisto del difensore centrale Diego Carlos. Il 26enne arriva dal Nantes e ha firmato un contratto di cinque anni.

Lucas Perez è un nuovo giocatore dell'Alaves. L'attaccante spagnolo torna così in patria dopo una sola stagione di West Ham nella quale ha collezionato 19 presenze e 6 gol. L'operazione si chiude a titolo definitivo, agli Hammers una cifra vicina ai 2,5 milioni di euro.

Il Leganes ha raggiunto un accordo con lo Sporting Lisbona per il trasferimento a titolo definitivo del terzino sinistro Jonathan Silva. L'argentino, 24 anni, ha giocato la scorsa stagione in prestito nel club spagnolo. Per lui anche una fugace apparizione in Serie A, con la maglia della Roma. Ha firmato un contratto fino al 2023.

Secondo le informazioni riportate da Radio Marca, il Monaco sarebbe interessato a Geronimo Rulli, portiere di 27 anni in forza alla Real Sociedad. Il suo profilo piace molto alla dirigenza del club monegasco, che nell'ultima stagione ha impiegato ben quattro portieri e vorrebbe resettare tutto per evitare di ritrovarsi di nuovo in cattive acque. L'argentino ha un contratto fino al 2022 con i baschi e una clausola rescissoria di 40 milioni.

Takefusa Kubo potrebbe sbarcare a Parigi. Il talento giapponese dell'FC Tokyo, secondo la stampa nipponica, non firmerà con il Barcellona, club che era stato costretto a lasciarlo andare a causa della sanzione imposta dalla FIFA per le irregolarità nel reclutamento dei minorenni. Il Paris Saint-Germain è pronto ad accoglierlo e ad offrirgli uno stipendio di 800mila euro. Il giocatore, che compirà diciotto anni domani, potrebbe essere ceduto per fare esperienza.

River Plate ed Everton hanno raggiunto un accordo per il trasferimento in Inghilterra del centrocampista centrale Santiago Sosa. Per il giocatore di 20 anni, impegnato nel Mondiale di categoria con l'Argentina, i Toffees pagheranno la clausola di 15 milioni, ma c'è ancora un ostacolo che impedisce il lieto fine: il permesso di lavoro. I parenti del ragazzo sono già in Europa per cercare di completare tutte le pratiche per ottenere il permesso.