Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 3 settembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Paul Pogba non si è mosso da Manchester nella finestra estiva del mercato. Il centrocampista francese era uno dei pezzi più pregiati ma alla fine ha prevalso la volontà di mister Solskjaer di non venderlo. La proprietà ha accontentato l'allenatore, resistendo agli assalti soprattutto di Juventus e Real Madrid, che ci riproveranno già a partire da gennaio. A riportarlo è Tuttosport.

Marotta e Ausilio sono maestri del colpo a parametro zero e, secondo Tuttosport, starebbero già pensando al prossimo: Christian Eriksen. Un obiettivo molto difficile da concretizzare, perché è forte la concorrenza di Real Madrid e Juventus.

La S.S. Lazio comunica di aver ceduto temporaneamente, sino al 30 giugno 2020, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Wallace.

Alen Halilovic è un nuovo giocatore dell'Heerenveen. Il Milan ha ceduto il centrocampista croato a titolo temporaneo.

Udinese, è tornato Okaka. Stavolta a titolo definitivo. Il Watford comunica il trasferimento a titolo definitivo di Stefano Okaka all'Udinese. L'attaccante torna così a vestire il bianconero dopo la parentesi degli ultimi sei mesi della stagione passata, nella quale ha segnato 6 reti in 16 partite. Accordo fino al 2022.

"Okaka ha rifiutato 2,5 milioni di euro all'anno al Besiktas". A riferirlo è Carlo Okaka, fratello nonché manager di Stefano che ha raccontato questo retroscena di mercato.

Il mercato in entrata in Serie A è terminato, ma ci sono ancora giocatori che possono uscire dalle squadre della massima serie. Tra questi anche il centrocampista Radoslav Tsonev, attualmente fuori dai piani futuri del Lecce e anche dalla rosa della prima squadra. Per il 24enne bulgaro, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, ci sarebbe la possibilità di tornare a giocare in patria.

Neymar alla fine dei salmi è rimasto al Paris Saint-Germain, nonostante avesse fatto capire apertamente di voler lasciare il club della capitale francese, e che tutto sembrasse essere indirizzato per un suo ritorno al Barcellona. Tutto rinviato alla prossima estate, quando - svela il Mundo Deportivo - potrebbe esserci addirittura la FIFA ad aiutargli a liberarsi, grazie ad una normativa che prevede il calcolo di una cifra dietro la quale il PSG non potrebbe fare altro che accettare.

Lo Sporting CP rende noto di aver Raphael Dias Belloli, meglio noto come Raphinha, al Rennes. Il giocatore era stato accostato anche alla Fiorentina.

Malaga, è già finita l'avventura di Okazaki. L'attaccante giapponese, 33 anni, era arrivato questa estate dopo la fine del contratto con il Leicester.

Lo Sporting CP rende noto di aver trovato l'accordo con l'Everton per l'acquisto a titolo temporaneo di Yannick Bolasie fino al termine della stagione.

Il Celtic rende noto di aver acquistato a titolo definitivo dal Manchester United il difensore Lee O'Connor.

Lorenzo Gonzalez, giovane attaccante di proprietà del Manchester City. 19 anni, il giocatore si è trasferito al Malaga con la formula del prestito