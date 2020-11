Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 31 ottobre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

INTER, LA TRATTATIVA PER IL RINNOVO DI LAUTARO ENTRA NEL VIVO. JUVENTUS, L’AGENTE DI DYBALA TORNA IN ARGENTINA: PER ORA NIENTE RINNOVO. NAPOLI, L’ENTOURAGE SPINGE PER LA RISOLUZIONE DI MILIK. ROMA, A GENNAIO POSSIBILE NUOVO TENTATIVO PER VLAHOVIC.

Sono giorni importanti in casa Inter per Lautaro Martinez. Il Toro è chiamato a guidare l'attacco nerazzurro da solo viste le assenze di Lukaku e Sanchez mentre dal fronte mercato l'argentino aspetta di conoscere il proprio futuro. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l'Inter ha fretta di sedersi ad un tavolo con l'entourage del Toro per trovare l'intesa sul prolungamento con il tanto atteso adeguamento del contratto dell'attaccante. Lautaro - si legge - vuole un trattamento da top player: ingaggio raddoppiato e clausola da 111 milioni eliminata. Le parti sono in contatto da tempo, ma la partita vera sta per iniziare.

L'appuntamento per il rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus è rimandato nel 2021. Come si legge sulle colonne del Corriere dello Sport, Jorge Antun, agente della Joya, ha lasciato Torino per fare ritorno in Argentina senza aver incontrato la Juventus, nonostante la permanenza di oltre un mese e mezzo in Italia per cercare di portare avanti la trattativa. Tutto rimandato quindi al 2021, con ovviamente tutti i limiti imposti dalla pandemia: appare impensabile che la Juve possa affacciarsi alla stagione 2021-22 con il contratto di Paulo in scadenza, rischiando poi di perdere un peso massimo come lui addirittura a zero. Serve blindarlo prima.

Il futuro di Arkadiusz Milik resta appeso ad un filo. Dopo il mercato estivo il Napoli è stato chiaro: senza rinnovo sarà messo da parte. De Laurentiis intende mantenere la linea dura, il giocatore ha capito che non può stare 8 mesi fermo nell'anno che porta agli Europei. Per questo ieri è andato in scena a Castel Volturno un incontro fra l'entourage del polacco, De Laurentiis e Giuntoli. Pantak ha proposto una risuluzione anticipata che però il Napoli al momento non prende in considerazione. Giuntoli non fissa il prezzo, attende offerte che il club prenderà in considerazione. Lo riporta Il Mattino.

Durante l'ultima finestra di mercato, la Roma aveva fatto un tentativo con la Fiorentina per Dusan Vlahovic. I giallorossi si erano presentati a Firenze con 25 milioni, ma il club viola ha detto no: la Fiorentina non voleva sacrificare un centravanti dal potenziale di crescita esplosivo. Come riporta Il QS-La Nazione la Roma quasi sicuramente ci riproverà, magari con un sondaggio per tastare il terreno già a gennaio e ritentare l'assalto in estate.

UFFICIALE, METZ DAL TOLOSA ECCO ISEKA. L'ATTACCANTE ARRIVA IN PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO. BARCELLONA, IL CLUB VUOLE RIPORTARE A CASA ERIC GARCIA: A GENNAIO NUOVO TENTATIVO CON IL CITY. ATLETICO MADRID, E' FATTA PER KONDOGBIA: 20 MLN AL VALENCIA, DOMANI LE VISITE.

Attraverso i propri canali ufficiali, il Metz ha annunciato di aver messo sotto contratto Aaron Leya Iseka. L'attaccante belga, classe 1997, arriva in prestito con diritto di riscatto dal Tolosa.

Il Barcellona vuole riportare a casa Eric Garcia. Secondo quanto riportato di ESPN a gennaio il il club blaugrana farà una nuova offerta al Manchester City per il centrale classe 2001, cresciuto nella Cantera del Barça e passato al City nell'estate del 2017.

L'Atletico Madrid ha trovato il sostituto di Thomas Partey. Dopo che l'Arsenal ha pagato la sua clausola rescissoria nell'ultimo giorno di mercato, i colchoneros hanno avuto un mese di tempo per trovare il sostituto che corrisponde a Geoffrey Kondogbia. L'Atletico infatti ha trovato un accordo con il Valencia sulla base di 20 milioni di euro e domani l'ex Inter si sottoporrà alle visite mediche prima di iniziare la sua nuova avventura.