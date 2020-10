Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 5 ottobre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Dalla cessione di Federico Chiesa, a meno di clamorosi scenari al momento non preventivabili, la Fiorentina percepirà 50 milioni di euro più 10 di bonus. Una cifra che si avvicina molto ai 70 milioni che Commisso aveva messo in preventivo prima del Covid-19 e che dunque in qualche modo giustificano l'addio del figlio d'arte. La Gazzetta dello Sport riporta come i 40 milioni di parte fissa saranno pagabili in tre anni, e che dunque, l'intero pagamento sarà suddiviso in cinque stagioni, cosa che generalmente non accade.

Il fallimento della trattativa che avrebbe potuto riportare Radja Nainggolan al Cagliari è stata una delle notizie più importanti dell'ultimo giorno di calciomercato. I sardi, con l'accordo col giocatore in pugno, hanno provato fino all'ultimo a trovare una soluzione, ma pur sempre chiedendo il centrocampista in prestito. Zhang ha bloccato tutto, perché fin da subito ha preteso il pagamento di almeno 10 milioni di euro subito o in prestito con obbligo, per liberare il giocatore. Le parti non si sono mai avvicinate veramente e ora Conte dovrà rilanciarlo per avere una pedina in più in mezzo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Adesso non ci sono più dubbi: Joao Mario lascia ufficialmente l'Inter. Lo Sporting Lisbona ha infatti annunciato il ritorno del centrocampista portoghese, di nuovo biancoverde dopo quattro anni, prelevato dai nerazzurri in prestito annuale.

La Fiorentina nel corso di questo mercato è riuscita a non cedere Nikola Milenkovic, perno della difesa che aveva diverse richieste in Italia (Milan) e all'estero. Adesso però i viola dovranno provare a prolungare il suo accordo in scadenza nel 2022 per evitare di doverlo cedere con lo sconto nel corso della prossima estate. Il problema è che - secondo La Gazzetta dello Sport - il giocatore non ha nessuna intenzione di rinnovare l'intesa col club di Commisso e dunque è difficile che si arrivi alla firma del prolungamento.

Sebastian Cristoforo non è più ufficialmente un giocatore della Fiorentina. Come comunicato ufficialmente dal Girona, infatti, il centrocampista uruguayano aveva rescisso il suo contratto club viola, firmando poi un nuovo accordo della durata di una stagione con la squadra della Liga spagnola, che detiene però anche un'opzione per un'ulteriore annata. Un addio a titolo definitivo a Firenze, dunque.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri il Tottenham si è presentato di nuovo in casa Torino per chiedere Andrea Belotti visto l'acquisto da parte dei granata di Bonazzoli. Cairo ha risposto con un no secco visto che non c'è mai stata l'intenzione da parte del patron del Toro di cedere il proprio capitano.

Kiril Despodov saluta il Cagliari e si trasferisce al Ludogorets in prestito con diritto di riscatto. Questo il comunicato del club sardo: "Il Cagliari Calcio comunica di aver ceduto al Ludogorets il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kiril Despodov in prestito con diritto di riscatto. Arrivato nell’Isola nel gennaio 2019, ha giocato lo scorso campionato in Austria in prestito tra le fila dello Sturm Graz (21 gare e 9 gol). Con la maglia del Cagliari ha collezionato 5 presenze: per lui ora un rientro in Patria, nella massima divisione del campionato bulgaro. Buona stagione, Kiril!".

Nel corso della conferenza stampa odierna, il direttore generale dello Spezia Mauro Meluso ha dichiarato: “Nzola farà le visite avendo ottenuto lo svincolo, per cui domani, dopodomani potremo pensare di iniziare a parlare con lui per riprenderlo”.

MANCHESTER UNITED, UFFICIALE PELLISTRI. MANCHESTER CITY, STONES RIFIUTA IL TOTTENHAM. CHELSEA, MALANGA SARR AL PORTO. SIVIGLIA, ROQUE MESA RESCINDE. NIZZA, DAL LIONE ARRIVA REINE-ADELAIDE. SPORTING LISBONA, WENDELL ALLO ZENIT. PSV, ARRIVANO FEIN E VAN GINKEL.

Secondo uruguaiano in poche ore per il Manchester United, che ha annunciato l'ingaggio di Facundo Pellistri. Il talento 18enne arriva dal Penarol e ha firmato un contratto di cinque anni, con un'opzione di proroga per un ulteriore anno.

John Stones è tra gli esuberi del Manchester City di Pep Guardiola. Il difensore inglese di 26 anni è stato cercato dal Tottenham, che voleva prenderlo in prestito per una stagione, ma ha rifiutato per motivi strettamente familiari: come riporta il Daily Star, la famiglia del giocatore si trova bene a Manchester e non vuole trasferirsi.

Il Porto ha vinto la corsa per Malang Sarr. Il club lusitano si è ufficialmente aggiudicato il prestito del difensore dal Chelsea. I Blues hanno preso il ragazzo dal Nizza in estate e hanno deciso di cederlo a titolo temporaneo per una stagione ai lusitani.

Roque Mesa lascia il Siviglia. L'esperto centrocampista spagnolo, 31 anni, dovrebbe diventare presto un giocatore del Real Valladolid: arriva a titolo gratuito, dopo la risoluzione con il club andaluso, e firmerà un contratto fino al 2023.

Jeff Reine-Adelaide è un nuovo giocatore del Nizza. Il centrocampista francese, 22 anni, lacia il Lione e passa alla corte di Patrick Vieira in prestito con diritto di riscatto.

Il colpo a centrocampo dello Zenit San Pietroburgo si chiama Wendel. Il ventitreenne brasiliano dello Sporting CP si trasferisce in Russia a titolo definitivo, per 20 milioni di euro, e libera il posto per Joao Mario. Ha firmato un contratto fino al 2025.

Adrian Fein (21), centrocampista impiegato con la seconda squadra del Bayern Monaco in Dritte Bundesliga (terza serie), passa in prestito con diritto di riscatto al PSV Eindhoven.

Il PSV Eindhoven ufficializza un gradito ritorno. Nella serata di oggi il club olandese ha reso noto l'ingaggio in prestito dal Chelsea di Marco van Ginkel. "Mi sto allenando individualmente - ha detto il giocatore al sito ufficiale del club - aspetto di prendere parte alle sessioni collettive fra poche settimane. Il PSV può e vuole offrirmi questa prospettiva e penso che sia fantastico. Sono diventato due volte campione dei Paesi Bassi qui e so che in un grande club ho l'opportunità di reagire completamente".