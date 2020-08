Migliori e peggiori: Fiorentina, Ribery è di un altro livello. Badelj irriconoscibile

Stagione complicata per la Fiorentina, costretta anche in questa stagione al cambio allenatore. Il passaggio di testimone da Montella a Iachini a conti fatti ha migliorato la situazione (dal 15° al 10° posto finale) senza però che la squadra potesse mai ambire oltre a una tranquilla salvezza. Il colpo estivo, Franck Ribéry, si è mostrato di un'altra categoria al netto degli infortuni che lo hanno tenuto out per quasi mezza stagione. Dietro di lui la rivelazione Gaetano Castrovilli le cui prestazioni lo hanno portato a guadagnarsi anche la chiamata in Nazionale. Dragowski conferma quanto di buono ha fatto vedere a Empoli, ci si aspettava di più da Chiesa. Malissimo Baldej: il croato è tornato a Firenze in prestito dopo la parentesi alla Lazio ed è stato irriconoscibile. Da rivedere Igor, arrivato a gennaio dalla SPAL mentre Dalbert dopo la delusione Inter non riesce a riscattarsi in viola. Non compaiono nella classifica dei peggiori Ceccherini (5.71) per una sola presenza e Boateng (5.54), ceduto a gennaio al Besiktas.

I MIGLIORI

6,52 RIBERY

6,29 CASTROVILLI

6,24 DRAGOWSKI

6,22 KOUAME

6,18 CHIESA

I PEGGIORI

5,80 BENASSI

5,80 LIROLA

5,76 DALBERT

5,67 IGOR

5,39 BADELJ