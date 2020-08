Migliori e peggiori: Lazio, Immobile-Luis Alberto top della A. Jony-Vavro non convincono

Una stagione esaltante, quella della Lazio, culminata con la qualificazione in Champions League (Napoli e Roma permettendo). Basti pensare che i due migliori giocatori per rendimento di tutta la Serie A sono biancocelesti: Ciro Immobile e Luis Alberto. Non stupisce più la costanza di Francesco Acerbi, che si guadagna anch'egli un primato, ossia quella del miglior centrale di difesa del campionato per media voto. Qualche passaggio a vuoto invece da parte dei compagni di reparto: Bastos, Patric e Luiz Felipe non riescono a trovare la sufficienza piena mentre Jony ha faticato ad adattarsi, risultando troppo timido. Altro acquisto che non è riuscito a inserirsi è Vavro, che ha giocato ancor meno: solo 11 presenze per lo slovacco, impiegato principalmente in Europa League. 5.86 il suo punteggio al primo anno in Italia.

I MIGLIORI

6,69 IMMOBILE

6,69 LUIS ALBERTO

6,36 ACERBI

6,35 CORREA

6,26 MILINKOVIC-SAVIC



I PEGGIORI

5,93 PATRIC

5,91 PAROLO

5,88 LUIZ FELIPE

5,85 JONY

5,79 BASTOS