Migliori e peggiori: Parma, Kulusevski e Cornelius sorprendono, delusione Darmian

vedi letture

Finisce la Serie A ed è tempo di bilanci. Analizziamo, squadra per squadra, il rendimento dei singoli nel corso del campionato 2019-20 attraverso i voti dei giornalisti di Tuttomercatoweb

Parma protagonista di un buon campionato, al punto da ambire anche a un piazzamento europeo. Questo prima del lockdown. Poi la caduta libera dalla ripresa del torneo con tre successi nelle ultime quattro partite a sistemare le cose. Nessun dubbio che Dejan Kulusevski sia stato non solo la rivelazione dei ducali bensì dell'intera Serie A. Degna di nota la stagione di Andreas Cornelius che con la maglia dell'Atalanta non aveva convinto ed era destinato a un ruolo di alternativa ai titolari. Se c'era un giocatore sul quale erano riposte delle aspettative quello era Matteo Darmian, che invece non è riuscito a raggiungere la sufficienza. Malino anche Hernani, anch'egli chiamato a dare qualcosa in più in mezzo al campo. Grande delusione Pezzella, impiegato prevalentemente nella prima parte di stagione, salvo poi finire in panchina a partire da novembre.

I MIGLIORI

6,46 KULUSEVSKI

6,40 CORNELIUS

6,26 SEPE

6,23 SCOZZARELLA

6,08 KUCKA

I PEGGIORI

5,85 HERNANI

5,83 SPROCATI

5,83 DARMIAN

5,83 BRUGMAN

5,54 PEZZELLA