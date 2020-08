Migliori e peggiori: Udinese, Musso è una saracinesca. Teodorczyk resta oggetto misterioso

vedi letture

Finisce la Serie A ed è tempo di bilanci. Analizziamo, squadra per squadra, il rendimento dei singoli nel corso del campionato 2019-20 attraverso i voti dei giornalisti di Tuttomercatoweb

25° anno consecutivo in Serie A, ennesima salvezza per l'Udinese. Si soffre il giusto, ma l'obiettivo viene raggiunto a due giornate dalla fine. Stagione top per Musso, capace di mantenere la porta inviolata in 14 occasioni. De Paul e Fofana si confermano giocatori di livello e puntano a fare il salto di qualità la prossima stagione. Non convince Teodorczyk, al secondo anno in Italia: poche presenze, ancor meno minuti di gioco (210'), neanche una rete segnata e un 5,25 di media. Bocciato Opoku (5,67), ceduto a gennaio all'Angers, così come Pussetto (5,75) che in inverno è volato al Watford. Fra i giocatori con maggior contuinuità d'impiego ha illuso la rete all'esordio di Becao, che non si è mantenuto su buoni livelli.

I MIGLIORI

6,28 MUSSO

6,26 DE PAUL

6,23 FOFANA

6,08 STRYGER LARSEN

6,03 LASAGNA

I PEGGIORI

5,85 BECAO

5,81 NESTOROVSKI

5,76 JAJALO

5,65 SAMIR

5,59 TER AVEST