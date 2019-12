Mister, cosa non rifarebbe? Ancelotti: "Una cosa...". Ma non la svela

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Ripensando a questa avventura partenopea, cosa non rifarebbe? Una cosa. Ma non te lo dico. Cioè? Non rifarei una cosa ma non ti dico di cosa si tratta". E' il botta e risposta in conferenza stampa a Castel Volturno tra un giornalista e Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli che non ha voluto svelare cosa non rifarebbe potesse tornare indietro.

