I numeri dello scudetto. Inter solida, Juve palleggiatrice, Lazio offensiva

Dalle colonne del Corriere dello Sport arriva un confronto statistico fra il rendimento fatto registrare finora dalle tre grandi rivali per lo scudetto: l'Inter di Antonio Conte, la Juventus di Maurizio Sarri e la Lazio di Simone Inzaghi. Un confronto, questo, che rende bene l'idea dell'equilibrio che regna fra le tre compagini. Lukaku&C. primeggiano, ad esempio, sul numero di gare senza gol incassati (8) e gol subiti (appena 20), mentre i campioni in carica dimostrano di essere superiori alle rivali sul fronte del possesso palla, delle palle recuperate e dei tiri totali. Lazio, infine, esempio perfetto di efficacia con la maggior qualità realizzativa, la percentuale più alta di cross riusciti e i numero di tocchi in area avversaria.

INTER

Giocatori utilizzati: 28

Gol: 48

Gol da fuori area: 8

Tiri totali: 383

Tiri nello specchio: 146

% realizzativa: 12,5

% passaggi riusciti: 84,9

% cross su azione riusciti: 21,1

Dribbling riusciti: 192

% possesso palla: 52,6

Duelli vinti: 111,6

Palle recuperate: 1331

Tocchi in area avversaria: 650

Clean Sheet: 8

Gol subiti: 20

Ammonizioni: 60

Espulsioni: 3

JUVENTUS

Giocatori utilizzati: 23

Gol: 44

Gol da fuori area: 4

Tiri totali: 390

Tiri nello specchio: 145

% realizzativa: 11,3

% passaggi riusciti: 87,6

% cross su azione riusciti: 18,7

Dribbling riusciti: 260

% possesso palla: 59,3

Duelli vinti: 1149

Palle recuperate: 1243

Tocchi in area avversaria: 574

Clean Sheet: 7

Gol subiti: 23

Ammonizioni: 50

Espulsioni: 2

LAZIO

Giocatori utilizzati: 23

Gol: 53

Gol da fuori area: 2

Tiri totali: 374

Tiri nello specchio: 145

% realizzativa: 14,2

% passaggi riusciti: 84,6

% cross su azione riusciti: 25,8

Dribbling riusciti: 224

% possesso palla: 50,9

Duelli vinti: 1079

Palle recuperate: 1348

Tocchi in area avversaria: 655

Clean Sheet: 8

Gol subiti: 20

Ammonizioni: 60

Espulsioni: 2