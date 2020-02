I numeri (paurosi) dietro il momento di crisi del Torino

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Torino continua ad avere problemi. Gli stessi intravisti nelle scorse settimane, per giunta. I 27 punti ed il 12esimo posto in classifica per il momento lasciano tranquilli, ma il trend intrapreso dalla squadra granata ha acceso più di un campanello d'allarme, evidentemente. E i numeri, come spesso capita, spiegano bene il momento. Nelle ultime gare infatti i granata hanno collezionato, in campionato, 4 sconfitte consecutive. Un dato già forte di per sé, che diventa ancora più incisivo se spulciato in tutti i suoi dettagli: dopo il ko per 2-1 col Sassuolo il Toro ha subito 7 gol dall'Atalanta e 4 dal Lecce, arrivando ai 3 di questo pomeriggio. Per un totale di 16 gol subiti, 4 di media, nelle ultime 4 partite perse. Segnandone, nello stesso lasso di tempo, solamente 2. Uno col Sassuolo e uno oggi con la Samp. E sabato prossimo, alla ripresa, c'è la trasferta di San Siro contro il Milan, squadra che neanche due settimane fa ha estromesso la squadra che era di Mazzarri dalla Coppa Italia.