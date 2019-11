I numeri premiano Sarri. La sua Juve meglio di quelle di Allegri e Conte

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Maurizio Sarri meglio di Massimiliano Allegri e di Antonio Conte. La Gazzetta dello Sport analizza l'avvio di stagione del tecnico bianconero, alla prima sulla panchina della Juventus, e lo paragona alle prime stagioni dei suoi due predecessori. Sottolineando come a livello di numeri la Juventus di questa stagione sia avanti alle precedenti.

Il paragone Sarri-Allegri-Conte

- Maurizio Sarri 2019-2020

In Serie A : 11 giornate, 9 vittorie e 2 pareggi. 1° posto in classifica e 1 punto di vantaggio, 19 gol fatti e 9 subiti.

In Champions : 4 giornate, 3 vittorie e 1 pareggio. Già qualificata, 9 gol fatti e 4 subiti.

- Massimiliano Allegri 2014-2015

In Serie A : 11 giornate, 9 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. 1° posto in classifica e 3 punti di vantaggio, 25 gol fatti e 4 subiti.

In Champions : 4 giornate, 2 vittorie e 2 sconfitte. Si qualificherà alla 6^ giornata, 5 gol fatti e 4 subiti.