I nuovi 2000 in Serie A: niente millenium bug. Kulusevski e non solo

Il timore del millenium bug è solo un lontano ricordo. Del 2000, nella Serie A di oggi, possiamo goderci soprattutto i nuovi talenti calcistici. Perché, mentre Eminem s'imponeva con The Real Slim Shady e Russel Crowe sfidava Commodo, di talenti ne nascevano eccome.

Kulusevski e Tonali c'erano già. Così come Kumbulla, altro big tra i nomi dei calciatori nati nel 2000 che vedremo sui campi al ritorno del massimo campionato. Lo svedese è un caso in nazionale ma è partito da titolare fisso con Pirlo, l'ex Brescia deve guadagnarsi spazio nelle gerarchie di Pioli: sgomitare tra Kessie e Bennacer non è semplice. Quanto a Kumbulla, col ritorno di Smalling gli spazi nella difesa della Roma si restringeranno, ma sembra aver iniziato col piede giusto.

Da tenere d'occhio. Sono in parecchi. Di Valentin Mihaila conosciamo oggettivamente poco: attaccante romeno paragonato in patria a Mutu, per lui il Parma ha investito circa 8 milioni di euro. Con lui in crociato Hans Nicolussi Caviglia, uno dei profili più interessanti nell'elenco qui sotto. Tris di promesse offensive: la Samp ha Damsgaard, esaltato dalla stampa danese per le prestazioni in nazionale, il Verona punta su Ebrima Colley, scuola Atalanta, e il Bologna ha preso da tempo Vignato, stellina formata al Chievo.

Tutti i volti nuovi della Serie A nati nel 2000: Dejan Kulusevski (Juventus), Sandro Tonali (Milan), Marash Kumbulla (Roma), Valentin Mihaila (Parma), Ebrima Colley (Hellas Verona), Mikkel Damsgaard (Sampdoria), Emanuel Vignato (Bologna), Hans Nicolussi Caviglia (Parma), Matteo Tramoni (Cagliari), Ivor Pandur (Hellas Verona), Pierre Kalulu (Milan)