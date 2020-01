Oggi giocherebbero così: le probabili formazioni delle venti di A

Non chiamatelo di riparazione. Però il mercato di gennaio è quello che può riscrivere la Serie A, le squadre che si sfidano, gli undici che vanno in campo. Fino al 31 gennaio c'è tempo per ritoccare. Come giocheranno, le venti del nostro massimo campionato, dopo la finestra di calciomercato? Lo possiamo scoprire, giorno dopo giorno, grazie alle formazioni tipo aggiornate con i nuovi acquisti.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, CALDARA, Djimsiti (Palomino); Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata (Muriel). All: Gasperini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Denswil; Poli, DOMINGUEZ; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All: Mihajlovic.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Ndoj; Romulo; Balotelli, Torregrossa. All: Corini.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen (Cragno); Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All: Maran.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, CUTRONE. All: Iachini.

GENOA (3-5-2): PERIN; Zapata, Romero, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Schone, Cassata, Barreca; Pandev, Sanabria. All: Nicola.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Pessina, Veloso, Lazovic; Verre, BORINI (Zaccagni); Pazzini. All: Juric.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; MOSES, Barella, Brozovic, Sensi (ERIKSEN), YOUNG; Lautaro, Lukaku. All: Conte.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur (Rabiot), Pjanic, Matuidi; Ramsey (Douglas Costa); Higuain, Cristiano Ronaldo. All: Sarri.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa; Immobile. All: S.Inzaghi.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; DONATI, Lucioni, Rossettini, Dell'Orco; Mancosu, Tachtsidis, Petriccione; SAPONARA; Falco, Babacar. All: Liverani.

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Bonaventura, Krunic, Bennacer, Calhanoglu; IBRAHIMOVIC, Leao. All: Pioli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Allan, DEMME, Fabian (Zielinski); Callejon (POLITANO), Milik, Insigne. All: Gattuso.

PARMA (4-3-3): Sepe (Colombi); Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Kucka, Hernani, KURTIC (Barillà); Kulusevksi, Inglese (Cornelius), Gervinho. All: D'Aversa.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Veretout, Diawara; Under, Pellegrini, Perotti; Dzeko. All: Fonseca.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, TONELLI, Colley, Murru; Ramirez, Thorbsy, Vieira, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella. All: Ranieri.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic (Traore), Boga; Caputo. All: De Zerbi.

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, BONIFAZI; Di Francesco, Murgia, Missiroli, DABO, Strefezza; Floccari, Petagna. All: Semplici.

TORINO (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Baselli, Aina; Verdi; Belotti. All: Mazzarri.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. All: Gotti.