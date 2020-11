Oggi il derby di Genova: chi perde va a casa. Nel '66 la prima, nel '96 il Genoa vince al replay

Un derby ad eliminazione diretta. Oggi alle 17 Sampdoria e Genoa si sfideranno nella stracittadina della Lanterna numero 122. Neanche un mese dopo l’ultima sfida, blucerchiati e rossoblu si ritroveranno nuovamente di fronte per il quarto turno di Coppa Italia in un "Ferraris", per la terza volta, a porte chiuse. Anche in questa occasione a giocare in casa, per calendario, sono gli uomini di Claudio Ranieri che non potranno però godere del vantaggio dovuto ad una superiorità dal punto di vista numerico sugli spalti.

Nel 1966 la prima eliminazione diretta - A mettere ulteriore pressione alle due squadre, il fatto che chi uscirà sconfitto non solo avrà perso un derby, con annessi sfottò dei vincitori fino alla prossima sfida, ma dovrà abbandonare la competizione. Nella storia delle stracittadine la prima volta in Coppa Italia ad eliminazione diretta risale alla stagione 1966-67: era il 3 settembre 1966 e la Sampdoria ebbe la meglio sul Grifone per 1-0 grazie ad un calcio di rigore di Tentorio.

I derby del 1989 e il replay del 1996 - La seconda volta risale invece al 30 agosto 1989 e ancora una volta i blucerchiati poterono sorridere grazie ad un altro tiro dagli undici metri, questa volta realizzato da Gianluca Vialli. Il 28 agosto 1996, l'ultimo precedente in una gara ad eliminazione, il Genoa rimontò due reti di Montella con una doppietta di Nappi portando la sfida al replay che si giocò il 2 ottobre. In quell’occasione i rossoblu, che militavano allora in Serie B al contrario della Samp che era in A, compirono l’impresa e si imposero 2-0 con reti di Morello e Rutzittu.