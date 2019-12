I fischi di ieri nello stadio dove è esploso, oggi il crollo in classifica al Pallone d'Oro. Non è certo un dicembre da sogno per Antoine Griezmann, trasferimento estivo multimilionario dall'Atletico Madrid al Barcellona, campione del Mondo con la Francia ma che all'ombra di Lionel Messi fatica ancora a brillare. I numeri e i colpi ci sono, chiaro è che non abbia ancora ingranato al meglio. Fa specie, chiaramente, il fatto che sia finito dal podio della scorsa stagione al diciottesimo di questa.

Nome: Antoine Griezmann

Anno di nascita: 1991

Nazionalità: Francia

Carriera: Real Sociedad, Atletico Madrid, Barcellona