Panchina Juve, Agnelli-Allegri slitta ancora. Intanto avanza Pochettino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ancora un giorno che scivola via senza vertice, ancora una tacca nell’umore increspato del tecnico: la Stampa evidenzia la delusione di Massimiliano Allegri per l'inspiegabile rinvio dell'incontro per le strategie future bianconere. La Juve intanto sonda alternative di grandissimo spessore: i dirigenti hanno contattato l’entourage di Pep Guardiola, felice però di rimanere a Manchester, Didier Deschamps, legato alla Nazionale francese, e Mauricio Pochettino che apre non una porta, ma un portone all’addio al Tottenham (qui, le sue dichiarazioni integrali).

Il veto presidenziale su Conte - La ventilata possibilità di un ritorno di Antonio Conte è destinata a rimanere appunto, solo una possibilità. Gradito a Pavel Nedved e Fabio Paratici, i più tentati da un cambio tecnico, ma non ad Agnelli: c’è il veto del presidente. Buon per l’Inter che aspetta una risposta: solo un ritorno a Torino ne avrebbe dettato una negativa, la sensazione è che l’ex ct diventerà nerazzurro.

La soluzione italiana - Se l'assalto ai grandi nomi dovesse fallire, via con le soluzioni alternative, Simone Inzaghi su tutti, nomination anche per Sinisa Mihajlovic e per il corteggiatissimo Gian Piero Gasperini che cominciò il suo percorso nella Juve primavera.