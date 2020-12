Primo bivio per l'Inter. Il club ricorda il calendario di dicembre: 7 gare in 23 giorni

Primo bivio stagionale per l'Inter di Antonio Conte. Due punti nelle prime quattro giornate di Champions League, la squadra nerazzurra questa sera scenderà in campo al Borussia Park con l'obbligo di vincere se vuole ancora sperare nella qualificazione agli ottavi di finale.

L'Inter, intanto, sul suo profilo twitter ha ricordato il calendario dei nerazzurri, che per tutte le squadre impegnate in Europa in questo mese di dicembre sarà piuttosto intenso: 7 match in 23 giorni. Si parte stasera contro il 'Gladbach al Borussia Park e si finisce il 23 dicembre, a Verona contro l'Hellas. Ecco il calendario di dicembre della squadra di Conte.

1 dicembre - Borussia Mönchengladbach-Inter

5 dicembre - Inter-Bologna

9 dicembre - Inter-Shakhtar Donetsk

13 dicembre - Cagliari-Inter

16 dicembre - Inter-Napoli

20 dicembre - Inter-Spezia

23 dicembre - Hellas Verona-Inter