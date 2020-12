Primo bivio per l'Inter. Il video dei fuochi d'artificio che hanno svegliato Vidal & co alle 4

Fuochi d'artificio. Alle 4 del mattino. Non è stato un risveglio facile e una notte serena per l'Inter, episodio poi condannato anche dalla dirigenza del Borussia Monchengladbach. I tifosi dei tedeschi, in piena notte, hanno esploso dei fuochi d'artificio sotto l'albergo che ospita i nerazzurri, costringendoli a un riposo non certo sereno.