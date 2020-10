I problemi della Juve analizzati da Pirlo: "Dobbiamo migliorare soprattutto a centrocampo"

vedi letture

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus ai microfoni di 'Mediaset' ha commentato la sconfitta contro il Barcellona. A Torino i bianconeri hanno perso 2-0: "Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile contro una grande squadra, loro sono più avanti nel percorso mentre noi siamo ancora in costruzione con una squadra giovane. I ragazzi hanno bisogno di fare questo tipo di partire anche per capire a che livello sono. Questo ko a livello psicologico non è un problema, il problema è che siamo contati a livello numerico. Stasera non erano difficili da trovare gli undici da mandare in campo, queste partite ci serviranno per una crescita".

Sei contento del tuo centrocampo?

"Dobbiamo migliorare soprattutto in quella zona, abbiamo giocatori giovani che hanno bisogno di crescere in fretta e queste partite ti aiutano. Abbiamo sbagliato tante scelte di passaggio, c'è da lavorare e migliorare".

Oggi Kulusevski e Chiesa esterni di centrocampo. Li vedremo ancora utilizzati così?

"Per Chiesa è il suo ruolo, mentre Kulusevski non è un esterno che va in profondità ma noi lo usiamo per venire dentro il campo. L'ha fatto spesso lo scorso anno al Parma e anche in Nazionale, diventa un trequartista".

La prossima battaglia da vincere è il tampone negativo di Cristiano Ronaldo?

"Li sta facendo tutti i giorni come li facciamo noi, speriamo possa rientrare presto così come Chiellini, De Ligt e Alex Sandro".