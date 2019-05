Promossi e bocciati: Atalanta, Zapata-Ilicic boom. Barrow sparisce

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Duvan Zapata e Josip Ilicic sono stati i veri trascinatori dell'Atalanta che ha centrato la storica qualificazione alla Champions League. Il colombiano è stato protagonista di un vero e proprio boom con 23 reti. 12 le marcature dello sloveno, con 7 assist. Media più bassa rispetto a un anno fa per il Papu Gomez (da 6.39 a 6.27) ma ugualmente protagonista di una stagione maiuscola. Bene i due portieri Gollini e Berisha, con l'italiano uscito fuori alla distanza e detentore della titolarità negli ultimi due mesi. Cresce Freuler, costanti Hateboer, De Roon, Castagne. Anche in una stagione storica c'è qualche nota stonata: su tutte Musa Barrow. Il gambiano, autentica sorpresa del finale del torneo 2017-18 era atteso alla conferma: l'illusoria estate che lo ha visto segnare 4 reti nelle qualificazioni in Europa League ha portato a un campionato flop: un solo gol.

Promossi

6,46 ZAPATA (37 presenze)

6,45 ILICIC (31)

6,35 GOLLINI (20)

6,27 GOMEZ (35)

6,17 MANCINI (30)

6,14 CASTAGNE (28)

6,08 GOSENS (28)

6,07 DE ROON (35)

6,06 FREULER (35)

6,06 BERISHA (18)

6,03 HATEBOER (35)

6,02 TOLOI (21)

Bocciati

5,98 PALOMINO (30)

5,95 MASIELLO (24)

5,88 DJIMSITI (24)

5,83 BARROW (22)

5,81 PASALIC (33)

Da rivedere

6 PESSINA (12)

6 RECA (3)

5 KULUSEVSKI (3)

6 PICCOLI (2)