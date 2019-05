Promossi e bocciati: Lazio, Correa-Acerbi colpi veri. SMS non più di moda

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stagione contraddittoria per la Lazio. I biancocelesti, a lungo in lotta per la qualificazione alla Champions League, hanno ceduto di schianto nel finale, scivolando addirittura all'ottavo posto. Una stagione salvata dalla vittoria in Coppa Italia che garantisce la partecipazione alla prossima Europa League. Qui però valutiamo il campionato, con promossi e bocciati equamente divisi: Correa e Acerbi sono stati i grandi colpi di Lotito e Tare. I due giocatori sono i migliori per media voto, confermando la grande abilità del direttore sportivo. Evidente il calo di Ciro Immobile, sia sotto il profilo realizzativo (15 gol contro i 29 di un anno fa) sia per il rendimento (dal 6,64 che lo ha reso il migliore del campionato a 6,11). Scende in un anno da 6,45 a 6,19 Luis Alberto. Crollo invece per Milinkovic-Savic, da 6,34 a 5,98. Il Marusic sorpresa del torneo passato quest'anno non ha convinto. Male Badelj, il quale ha fatto rimpiangere Lucas Leiva. Molto male Wallace. Bocciati con riserva Berisha e Durmisi, poco minutaggio e problemi fisici: avranno una seconda possibilità?

Promossi

6,28 CORREA (34 presenze)

6,22 ACERBI (37)

6,21 STRAKOSHA (35)

6,19 CAICEDO (28)

6,19 LUIS ALBERTO (27)

6,11 IMMOBILE (36)

6,11 PAROLO (34)

6,08 LUCAS LEIVA (27)

6,06 LUIZ FELIPE (17)

Bocciati

5,98 MILINKOVIC-SAVIC (31)

5,93 PATRIC (15)

5,93 LULIC (35)

5,85 RADU (28)

5,79 BASTOS (18)

5,78 MARUSIC (26)

5,74 BADELJ (23)

5,60 WALLACE (16)

Da rivedere

6,50 PROTO (2)

6,17 BERISHA (8)

6,11 CATALDI (12)

6,00 PEDRO NETO (4)

6,00 ROMULO (27, 17 con il Genoa)

5,75 JORDAO (3)

5,75 LUKAKU (7)

5,50 ARMINI (1)

5,50 DURMISI (10)

5,50 GUERRIERI (1)