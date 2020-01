Quanto guadagnerà Mattia Caldara all'Atalanta?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

C'è una regola non scritta, tra le mura di Zingonia. C'è un salary cap, uno stipendio massimo per i calciatori. I migliori, come Josip Ilicic, Duvan Zapata e Alejandro Gomez galleggiano tutti intorno ai 2 milioni di euro, chi più chi meno. Poi i bonus possono portare qualche altro centinaio di migliaia di euro, ma la gestione oculata della famiglia Percassi ne è stata anche la forza, finora. Bilanci perfetti, stadio che verrà completato nel 2021 (e probabilmente già ampiamente pagato dalle plusvalenze) e cessione di tre calciatori non titolari che portano quasi 60 milioni in cassa a gennaio.

La domanda però sorge spontanea, perché Mattia Caldara, ritornato all'Atalanta dopo un anno e mezzo di Juve (un mese) e Milan (il resto), ne guadagnava circa 2,5. Probabilmente si è decurtato l'ingaggio per tornare a Bergamo, oppure i rossoneri ne pagano parte. Ma sarebbe una situazione da cornuti e mazziati dopo averlo ceduto a zero per diciotto mesi e non averlo mai utilizzato in Serie A.

Anche perché gli equilibri sono fragili. Come fa il Papu Gomez, capitano e icona, a guadagnare meno di chi non gioca in Serie A da quando era ancora all'Atalanta, a maggio scorso? All'Atalanta in qualche modo avranno trovato la quadratura, per l'ennesimo colpo di coda sul mercato.