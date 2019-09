Quanto vale Duvan Zapata?

© foto di www.imagephotoagency.it

In estate Duvan Zapata era sul mercato. Certo, la valutazione era alta, altissima, poco inferiore a quella di Romelu Lukaku. Detto che il belga sta facendo un discreto inizio di campionato, dall'altra Zapata ha siglato 4 gol, mostrando di avere una continuità di rendimento rispetto a quella della stagione scorsa. Non è un parallelismo buttato lì, a caso: perché il colombiano era la vera alternativa a Lukaku, il più simile per Antonio Conte. Era la seconda scelta, questo sì, ma per sbloccare l'Atalanta servivano almeno 60 milioni di euro.

QUANTO VALE ORA? Difficile da stabilirlo. Perché mancano ancora le gare di Champions League ad attestarne completamente il valore. Zapata percepisce meno di 2 milioni di euro, per una big può essere un'ottima scelta durante la prossima estate. Quando l'Atalanta lo riscatterà dalla Sampdoria per 12 milioni di euro, dopo il prestito biennale dell'estate 2018. Un'operazione capolavoro che potrebbe portare l'ennesima plusvalenza in casa nerazzurra, per mettere a posto il bilancio anche in caso di mancata qualificazione in Champions League. Però l'Atalanta, al di là della sbornia di Zagabria, è ancora al terzo posto. Decisa a ripetere l'anno appena passato.