Quanto valgono i club? La cessione di Cristiano Ronaldo aiuta il Real Madrid

Quante volte abbiamo letto, nel corso degli ultimi due anni, come Cristiano Ronaldo fosse un investimento per la Juventus? Secondo i dati KPMG, che studia l'economia del gioco più famoso del mondo, lo è stato più per il Real Madrid. Perché se i bianconeri sono scesi in classifica fino all'undicesimo posto, i Blancos continuano a crescere. E lo hanno fatto pure nella scorsa annata, raggiungendo un miglioramento dell'8% che arriva proprio dalla cessione di CR7: nel primo bilancio senza di lui c'è una significativa riduzione dei costi del personale - dell'8% - oltre alla plusvalenza enorme per i 100 milioni di euro che sono andati, parte, nel bilancio. L'EBIT collettivo degli ultimi 5 anni è positivo di 237 milioni.

POI MANCHESTER UNITED E BARCELLONA - Lo United continua a tenere la seconda posizione, con un'oscillazione positiva del 15% e EBIT record da 338 milioni di euro. Le riserve aiutano a incrementare il valore del club, anche perché per le prime tre d'Europa c'è una percentuale positiva a due cifre, ogni volta. Ma chi cresce più di tutti - superando i 3 miliardi - negli ultimi cinque anni è il Barça che, con il Coronavirus, ha il problema di dover rientrare in molti investimenti. Questo perché i diritti operativi e quelli commerciali sono sì cresciuti del 50%, ma in questa stagione probabilmente saranno ben più limitati.

REAL MADRID (nei cinque anni)

Valore assoluto 3.478

Crescita di valore 20%

Crescita incassi operativi 29%

Crescita incassi commerciali 41%

EBIT: 237

MANCHESTER UNITED (nei cinque anni)

Valore assoluto 3.342

Crescita di valore 15%

Crescita incassi operativi 37%

Crescita incassi commerciali 21%

EBIT: 338

Valore assoluto 3.193

Crescita di valore 16%

Crescita incassi operativi 50%

Crescita incassi commerciali 52%

EBIT: 177