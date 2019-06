© foto di Federico De Luca

La Juventus non molla Gianluigi Donnarumma. Indiscrezione a dir poco interessante, quella riportata dai colleghi di Rai Sport. I bianconeri sono fortemente interessati al giovane e talentoso portiere del Milan, soprattutto se Wojciech Szczęsny dovesse essere ceduto in questa finestra di mercato estiva. Con 'Gigio' a Torino, in rossonero arriverebbe invece proprio quel Mattia Perin in uscita dalla Juve e obiettivo dichiarato del 'Diavolo'.