Rendimento nuovi acquisti, Atalanta: si salva Romero. Miranchuk e Lammers in gol

Come stanno andando i nuovi arrivi nelle venti squadre di Serie A? Dopo sette partite si può incominciare a stilare un primo bilancio del mercato estivo, molto meno esplosivo degli altri anni fra i minori incassi dovuti all'epidemia Coronavirus e la pausa ristretta fra i due campionati, il primo finito ad agosto e l'altro iniziato alla fine di settembre, rispetto ai tre mesi soliti.

CHI È ARRIVATO - Tanti gli acquisti estivi, anche se per ora solamente uno è un titolare pressoché fisso. Cristian Romero ha giocato 387 minuti, risultando il migliore in campo nell'ultima sfida contro l'Inter, dove ha battagliato con Lautaro Martinez. Quattro gol arrivati dai nuovi, due di Lammers - spettacolare quello contro il Cagliari - e due di Miranchuk, rimasto ai box per quasi due mesi e ora ritornato a buon livello: arcobaleno al Midtjylland e diagonale contro l'Inter per il pareggio finale. Anche Pessina ha avuto qualche problema fisico di troppo (dopo uno scontro con Romero nell'ultima di campionato scorso) quindi solamente quattro presenze. Male gli esterni: Mojica ha giocato tanto ma non ha convinto, situazione simile per Depaoli. Piccini, invece, non si è ancora ripreso dagli infortuni.

I NUMERI

Cristian Romero - 7 presenze, 1 assist, 387 minuti

Johan Mojica - 8 presenze, 281 minuti

Fabio Depaoli - 5 presenze, 235 minuti

Cristiano Piccini - 0 presenze, 0 minuti

Matteo Pessina - 4 presenze, 79 minuti

Aleksey Miranchuk - 2 presenze, 2 gol, 41 minuti

Sam Lammers - 8 presenze, 2 gol, 195 minuti