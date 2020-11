Rendimento nuovi acquisti, Cagliari: sorpresa Marin, è il terzo più utilizzato della rosa

vedi letture

Come stanno andando i nuovi arrivi nelle venti squadre di Serie A? Dopo sette partite si può incominciare a stilare un primo bilancio del mercato estivo, molto meno esplosivo degli altri anni fra i minori incassi dovuti all'epidemia Coronavirus e la pausa ristretta fra i due campionati, il primo finito ad agosto e l'altro iniziato alla fine di settembre, rispetto ai tre mesi soliti.

CHI È ARRIVATO - Il centrocampista Razvan Marin, neo acquisto del Cagliari, è uno dei giocatori più utilizzati dell’intera rosa a disposizione di Eusebio Di Francesco. Sono 8 le presenze totali del rumeno, per complessivi 590’ di gioco. Impiego simile quello di Riccardo Sottil: l’esterno ex Fiorentina nelle 8 apparizioni stagionali ha messo a segno 1 gol. Positivo anche l’impatto di Gabriele Zappa, 7 le sue presenze. Qualcosa meno per Diego Godin che si è visto 5 volte in campo (1 gol), proprio come Adam Ounas. Spazio, seppur ristretto, anche per Matteo Tramoni e Alessandro Tripaldelli.

I NUMERI

Diego Godin - 5 presenze, 1 gol, 445 minuti

Adam Ounas - 5 presenze, 229 minuti

Riccardo Sottil - 8 presenze, 462 minuti8 presenze, 1 gol, 464 minuti

Gabriele Zappa - 7 presenze, 462 minuti

Razvan Marin - 8 presenze, 590 minuti

Matteo Tramoni - 3 presenze, 87 minuti

Alessandro Tripaldelli - 3 presenze, 75 minuti