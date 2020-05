Repubblica, caos stipendi: almeno 6 club di Serie A non pagano i giocatori da gennaio

La questione stipendi si sta trasformando in un vero e proprio braccio di ferro fra i calciatori e club. Gli atleti hanno replicato alla volontà dei club di non versare 2 mesi di stipendio (4 se il campionato non ripartirà), rispondendo che rinunceranno al 25% di una mensilità. Molti sono disposti a rinunciare a tutto aprile, a patto che quei soldi siano destinati a dilettanti e femminile.

Come si legge su Repubblica molti hanno colto l'occasione per esagerare: almeno 6 club di serie A non pagano gli stipendi da gennaio. Questo è possibile grazie alle regole che impongono i controlli sul trimestre gennaio-febbraio-marzo solo alla fine di giugno.