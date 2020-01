Repubblica - Icardi rinato al PSG ma a giugno vuole la Juventus

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Diciannove presenze tra Ligue 1 e coppe, ben diciassette i gol già messi a segno da Mauro Icardi con la maglia del Paris Saint-Germain. Insomma, l'argentino a Parigi sta bene, come dimostra anche la tripletta messa a segno ieri sera nel 6-1 contro il Saint-Etienne in Coppa di Francia. "Del futuro parleremo a fine stagione ma sarei felice di rimanere al PSG", ha detto l'attaccante - di proprietà dell'Inter - nel post gara. Una dichiarazione che sembra chiudere ad un ritorno in Italia, anche se - secondo quanto riporta Repubblica - lo scenario potrebbe anche essere diverso.

Fascino Juventus - L'ex capitano nerazzurro - si legge - vorrebbe invece tornare a giocare in Italia e vestire la maglia della Juve, che sembrava tanto vicina quest'estate. Maurito e la moglie-agente Wanda Nara starebbero infatti preparando il terreno per un approdo in bianconero a giugno, finito il prestito al PSG, opponendosi eventualmente al riscatto dal parte del club francese (fissato a 70 milioni di euro). In pratica - conclude il quotidiano - Icardi non avrebbe mai abbandonato l'idea di passare in bianconero.