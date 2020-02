© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il quotidiano La Repubblica oggi in edicola analizza il momento della Juventus e fa il punto sul futuro di Maurizio Sarri, allenatore bianconero che ieri sera ha cenato con il presidente Agnelli e col direttore Paratici che analizzare il delicato momento dei bianconeri.

La sua posizione - si legge - non è in discussione, nessuno in casa Juve sta prendendo in considerazione l'esonero a stagione in corso. Ma in vista della prossima stagione la conferma al momento è in forte dubbio: se la Juve non porterà a casa la Champions, alte le possibilità di un cambio di allenatore.