Repubblica.it: possibile via con la 27° giornata. La Juve a Bologna, Inter-Sassuolo

Repubblica.it fa il punto su quello che sarebbe il calendario in caso di possibile ripartenza il 13 giugno. Si ripartirebbe con la 27 giornata che era stata programmata per il 13,14 e 15 marzo. Ecco le partite: Verona-Napoli, Bologna-Juventus, Spal-Cagliari, Genoa-Parma, Torino-Udinese, Lecce-Milan, Fiorentina-Brescia, Atalanta-Lazio, Inter- Sassuolo, Roma-Sampdoria. Partitissima, Atalanta-Lazio, la quarta contro la seconda. In tutto in campo per 8 domeniche, 1 sabato e 3 turni infrasettimanali.