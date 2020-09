Riecco la Serie A - Da Kamil Glik a Cristiano Piccini: i 10 ritorni più significativi

Dopo una breve pausa, torna la Serie A! La stagione 2020/21 avrà ufficialmente inizio domani alle 18, con la sfida del Franchi tra Fiorentina e Torino. Tuttomercatoweb.com vi accompagnerà in questa giornata di vigilia con approfondimenti e speciali, per scoprire tutto quello che c'è da sapere sul nuovo campionato.

Ecco i dieci "ritorni" più attesi della prossima Serie A:

Fernando Forestieri - Udinese: a 17 anni esordì con la maglia del Siena. Sembrava l'inizio di una splendida carriera, poi però è cominciato un lungo peregrinaggio, che lo ha portato a giocare in Spagna e soprattutto nella Championship inglese.

Ciprian Tatarusanu - Milan: torna in Italia dopo tre stagioni in Ligue 1, tra Nantes (dove è stato titolare) e Lione (riserva di Lopes). I rossoneri cercavano un vice-Donnarumma di esperienza e che conoscesse il campionato italiano.

Simon Kjaer - Milan: in Italia è sbocciato il suo talento, nei due anni a Palermo. Poi una fugace parentesi in giallorosso, prima di vagare tra Germania, Francia, Turchia e Spagna. Gasperini lo ha bocciato, Pioli ne ha fatto un pilastro della difesa.

Alexis Sanchez - Inter: le sue magie con la maglia dell'Udinese sono ancora nella mente di tutti. Dal Friuli, il cileno ha spiccato il volo: Barcellona, Arsenal, Manchester United. Non è più la furia di un tempo, ma Conte lo apprezza e lo ha saputo valorizzare.

Adrien Tameze - Verona: con l'Atalanta ha lasciato intravedere un potenziale ancora inespresso, che gli scaligeri sperano di tirar fuori, sperando che Ivan Juric ripeta il miracolo già fatto con Amrabat. Gasp non ci ha creduto pienamente.

Miha Zajc - Genoa: due anni a Empoli da protagonista, tra Serie A e Serie B. Al Fenerbahce non ha saputo imporsi, così non ci ha pensato su due volte quando si è prospettato il ritorno in Italia. Maran sa come valorizzare i trequartisti.

Kamil Glik - Benevento: colonna del Torino di Gian Piero Ventura, ha sfiorato una finale di Champions nel suo primo anno al Monaco. Ben 166 presenze totali con il club del Principato, che lo ha lasciato andare per svecchiare la rosa.

Cristiano Piccini - Atalanta: a 10 anni dall'esordio in A, e dopo una lunga esperienza all'estero (tra Spagna e Portogallo), torna in Italia e proverà a mettere a disposizione la sua esperienza in una squadra che gioca a memoria.

Mario Pasalic - Atalanta: Bergamo atto III, stavolta a titolo definitivo. Il riscatto del "cavallino" croato è stato fortemente voluto da Gasperini, che lo ha reso un "tuttocampista" davvero unico nel campionato italiano.

Ante Rebic - Milan: un anno fa non era nemmeno titolare nella squadra allenata da Giampaolo. Da gennaio è letteralmente esploso, convincendo i rossoneri a riscattarlo e a puntare fortemente sulla sua carica agonistica.