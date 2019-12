© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Repubblica fa il punto sul futuro della Roma. Adesso occorrerà un mese al massimo per chiudere la cessione da James Pallotta a Dan Friedkin, tutti ora hanno fretta di sancire quello che da ieri è il futuro della squadra. Gli effetti si vedranno fin dal mercato di gennaio, Friedkin vuole almeno un colpo per far sapere che la musica è cambiata e che vendere i big non rientra più nella filosofia.