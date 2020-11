Scadenza 2021. Aguero deve meritarsi il rinnovo, il Manchester City non ha fretta

Corsa contro il tempo. Per tenersi stretto un giocatore in scadenza o per mettere a segno un colpaccio a parametro zero. Come di consueto, dall’1 gennaio sarà possibile firmare i pre-accordi da depositare poi ufficialmente a partire dall’1 febbraio. Da quella data, infatti, i calciatori in scadenza di contratto al 30 giugno 2021 saranno liberi di firmare con altri club per le stagioni successive. TuttoMercatoWeb.com vi racconta la situazione dei casi più eclatanti. O allettanti: dipende dai punti di vista.

Chili di troppo e contratto in scadenza. 178 minuti. È questo il tempo che Sergio Aguero, tra un infortunio e l’altro, ha passato in campo in questo avvio di stagione. Pochi, pochissimi e per molti c’entra il peso. In Inghilterra, infatti, diversi opinionisti hanno criticato i chili di troppo dell’attaccante argentino classe ’88, che l’anno scorso ha comunque segnato 23 gol in 32 presenze stagionali con la maglia del Manchester City. Dal club, filtra tranquillità sulla sua situazione contrattuale, ma molti tifosi iniziano a preoccuparsi.

L’avviso di Guardiola, i precedenti. Ma dove può andare? Il tecnico catalano, un mese fa, è stato molto chiaro: “Aguero deve meritarsi il suo nuovo contratto”. Parole dirette e anche dure, se consideriamo l’importanza che il Kun ha nella storia del City. I precedenti, del resto, fanno capire come all’Etihad non tengano più di tanto in considerazione il passato: pur senza rotture, beniamini come Kompany e David Silva sono stati pur sempre salutati senza troppe cerimonie. Arriviamo così al punto interrogativo: dove può andare Aguero? A 33 anni (quando scadrà il suo contratto se non rinnovato) è ancora presto per immaginarlo svernare in campionati poco competitivi. In passato ci ha fatto un pensierino l’Inter: troppo poco per parlare di interesse attuale e concreto, ma sarebbe un bel colpo.

