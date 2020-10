Scadenze 2021, Juventus: Khedira rifiuta la risoluzione. Morata alla prova del 9

vedi letture

Mai come quest'anno le scadenze condizionano il mercato e i piani dei club. Fra poco meno di due mesi i calciatori potranno fimare nuovi contratti con altre società a parametro zero. Su TuttoMercatoWeb la situazione squadra per squadra.

JUVENTUS

I casi spinosi Sami Khedira è finito fuori dalla lista - e più in generale fuori dalla rosa - per la sua scelta di non rescindere il contratto con una stagione di anticipo. Il tedesco continua a essere un discreto problema anche attualmente, è l'unico degli esuberi (c'erano anche Higuain e Matuidi) a non andare via durante l'estate, ora rimane in organico senza la possibilità di essere utilizzato nemmeno per un minuto. Da capire le situazioni di Chiellini, che potrebbe anche sperare di arrivare al Mondiale 2022, e di Buffon, le cui intenzioni sono ancora sconosciute.

Le scadenze -

Khedira 2021 - 4,5 milioni

Chiellini 2021 - 3,5 milioni

Buffon - 1,5 milioni

Pinsoglio - 0,3 milioni

Morata (prestito con diritto biennale) 5 milioni

Mckennie (prestito con diritto) 2,5 milioni