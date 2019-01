Sky - Inter, domani l'incontro con Wanda Nara per il rinnovo di Icardi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Domani sarà il grande giorno dell'incontro tra Wanda Nara e l'Inter per il rinnovo di Mauro Icardi. Secondo quanto riportato da Sky Sport le parti si troveranno a Milano per trattare: si parte dalla richiesta del giocatore di 9 milioni di euro e dall'offerta nerazzurra di 7. Possibile che ci possa essere un passo in avanti da entrambe le parti per trovare l'accordo ma solo domani sapremo se arriverà la fumata bianca o se si dovrà continuare a trattare.