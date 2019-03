Soldi ben spesi? Lazio: Acerbi punto fermo, Romulo ritocco invernale

Il punto e il rendimento dei calciatori arrivati nei club di Serie A tra l'estate del 2018 e lo scorso inverno.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Inzaghi lotta per l'Europa. Dopo aver sfiorato il quarto posto nella scorsa stagione, i biancocelesti daranno tutto per restare in lotta fino alla fine. Il mercato estivo, intanto, ha portato una colonna della formazione come Acerbi. Ben impiegato anche Correa, gli altri sono stati invece frenati da considerazioni tecniche e da problemi fisici (come Berisha).

Le operazioni in entrata tra l'estate del 2018 e gennaio 2019:

Estate

André Anderson - Acquistato e ceduto in prestito alla Salernitana

Djavan Anderson - Acquistato e ceduto in prestito alla Salernitana

Joaquín Correa - 33 presenze, 5 gol, 2046' in campo

Milan Badelj - 17 presenze, 1 gol, 881' in campo

Francesco Acerbi - 37 presenze, 3 gol, 3340' in campo

Silvio Proto - 4 presenze, 360' in campo

Valon Berisha - 14 presenze, 508' in campo

Riza Durmisi - 14 presenze, 669' in campo

Mattia Sprocati - Acquistato e ceduto ad agosto al Parma