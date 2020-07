Sorteggio Champions - Chelsea, un'impresa impossibile ma test utile per il futuro

Il 3-0 subito a Stamford Bridge nella gara d'andata non lascia spazio a molte speranze, soprattutto perché l'avversario - il Bayern Monaco - sembra davvero tra i favoriti del torneo e ha appena vinto la Bundesliga. Il giovane Chelsea di Lampard, però, ha l'obbligo di provarci. Una tappa importante per raggiungere la maturità e guardare alla prossima stagione con fiducia. I nuovi acquisti, poi, faranno il resto.

Testa a testa con Leicester e Manchester United - Quattro vittorie in cinque partite, tra le quali spicca quella contro il Manchester City. I londinesi sono ripartiti fortissimo, eliminando anche il Leicester in FA Cup e sorpassandolo al terzo posto in classifica. La partecipazione alla prossima Champions League, mantenendo questa media, non sembra in discussione ma le Foxes e il Manchester United saranno ossi duri fino alla fine.

La stella: N'Golo Kanté - Insostituibile, sempre in prima fila nonostante l'iniziale paura per il contagio. Il centrocampista francese è l'anima dei Blues, l'uomo di esperienza di cui non si può fare a meno ma che la società potrebbe sacrificare per arrivare all'obiettivo Havertz. Lampard cercherà di trattenerlo a tutti i costi, il Real Madrid continua a tentarlo. A 29 anni potrebbe decidere di cambia aria.

L'undici tipo - Tre vecchie conoscenze del calcio italiano sembrano essere dietro nelle gerarchie: Jorginho, Rudiger ed Emerson sono ormai ai ferri corti con il manager inglese, che preferisce i giovani James (dirottando talvolta Azpilicueta a sinistra), Zouma e Gilmour. Intoccabile il capitano, così come Kanté, Mount, Christensen e il tridente offensivo. Loftus-Cheek e Giroud garantiscono buone alternative, in attesa del grande colpo Timo Werner, che però non potrà essere disponibile.

Oggi giocherebbe così - (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, Zouma, Alonso; Barkley, Kanté, Mount; Willian, Abraham, Pulisic.

I risultati dopo il lockdown -

In Premier League

Aston Villa-Chelsea 1-2

Chelsea-Manchester City 2-1

West Ham-Chelsea 3-2

Chelsea-Watford 3-0

Crystal Palace-Chelsea 2-3

In FA Cup

Leicester-Chelsea 0-1