Sorteggio Champions - PSG, Tuchel ha perso due pezzi. Arriverà alla Final Eight dopo due finali

vedi letture

Altro giro, altro tentativo. Anno dopo anno, il Paris Saint-Germain prova l'assalto alla massima competizione continentale (oggi alle 12 i sorteggi di Champions League). La squadra di Thomas Tuchel, dopo aver trionfato nel girone sul Real Madrid, ha eliminato il Borussia Dortmund in rimonta. Ha perso pezzi: visto il fallimento delle trattative per prolungare i rispettivi contratti, hanno salutato Thomas Meunier ed Edinson Cavani.

Ha vinto il campionato. Senza giocare - Come noto, il calcio in Francia non è ripartito. La formazione del Parco dei Principi, che al momento del lockdown contava su un vantaggio di 12 punti sull'Olympique Marsiglia secondo, ha così alzato il nono titolo nazionale della sua storia, il terzo consecutivo. Tornerà in campo appena prima della ripresa della Champions League: il 24 luglio giocherà la finale di Coupe de France contro il Saint-Etienne, il 31 quella della Coupe de la Ligue contro il Lione.

La stella: Kylian Mbappé - In una delle squadre con la rosa più ricca d'Europa, spicca lui, il classe '98 che è pronto a succedere al duopolio Messi-Ronaldo. 30 gol in 33 partite stagionali: i 18 siglati in campionato gli sono bastati per trionfare nella classifica marcatori della Ligue 1 per il secondo anno consecutivo. Ha già vinto il Mondiale con la Francia, ora punta la Champions. E l'impressione è che sia già diventato più grande del PSG.

L'undici tipo - Gli addii di Cavani e Meunier peseranno, soprattutto quello del terzino. Sulla destra dovrebbe giocare Kehrer, altrimenti il polivalente Marquinhos: l'alternativa, per la retroguardia, è Kimpembe. Dopo aver iniziato col 4-3-3, Tuchel ha progressivamente virato verso un 4-4-2 mascherato, con Neymar più libero di offendere e Di Maria più propenso ad aiutare gli altri due centrocampisti. Panchina ricca: Paredes e Saraba son ben più che riserve.