Sorteggio CL - Consacrazione Liverpool, con Alisson in più

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La consacrazione. Dopo una finale di Champions League non è semplice riconfermarsi a certi livelli, ma la vittoria contro il Bayern Monaco ha avuto un duplice effetto: il Liverpool non vince solamente ad Anfield, in primis, ma soprattutto ha dato il colpo di grazia alla generazione dei Robben e dei Ribery. Insomma, i Reds, pure in trasferta, non si sono scomposti più di tanto, trovando le forze per andare a vincere in Baviera. Un'operazione mai troppo semplice.

Come gioca - Il 4-3-3 di Klopp ha la possibilità di affidarsi su un tridente molto veloce, con un Mohamed Salah che da un anno a questa parte è sempre più in versione Speedy Gonzales. In più rispetto all'anno scorso c'è un Alisson che sta confermandosi sui livelli - e la differenza con Karius si vede - e un van Dijk sempre più leader della retroguardia. In più ci sono dei ragazzi che stanno crescendo sempre di più, da Alexander Arnold e Robertson.

L'andamento nell'ultimo mese - Un po' altalenante, ma sempre in positivo. Perché gli uomini di Klopp continuano a vincere o pareggiare, perdendo però la prima posizione a favore del Manchester City. In Coppa pochi errori, se non quello di sbloccare il risultato sin dall'andata con il Bayern.

Formazione titolare - (3-4-1-2) Alisson; Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané.