Speciale Champions - Barça, che la rinascita europea abbia inizio

6 giugno 2015. Ovvero l'ultima volta in cui il Barcellona ha alzato al cielo la Champions League, prima del dominio Blancos e del trionfo ultimo del Liverpool di Jurgen Klopp. Quella che sta per prendere il via dovrà essere l'edizione del rilancio dei blaugrana in campo europeo dopo 4 anni di delusioni ed eliminazioni premature. Se in squadra hai gente del calibro di Messi, Suarez e Griezmann (in attesa di Neymar?), in fondo, è impossibile non avere come obiettivo stagionale il successo europeo.

Il mercato

Mercato importante per il Barcellona che quest'anno ha tutta l'intenzione di recitare un ruolo da protagonista fino alla fine, in Champions League. Antoine Griezmann è il colpaccio dell'estate, ma pure l'arrivo dall'Ajax di Frenkie De Jong non è da sottovalutare nell'ottica delle ovvie rotazioni in mezzo al campo. Per la porta, come riserva, si è scelto di puntare su Neto nello scambio con Cillessen al Valencia. Mentre per la fascia sinistra, come alternativa a Jordi Alba, è arrivato Junior Firpo dal Betis. In uscita la perdita più pesante è quella di Coutinho, passato al Bayern, mentre Malcom è volato in Russia allo Zenit.

La stella - Leo Messi

Molto semplicemente, la stella nell'universo delle stelle. Ci perdoneranno gli altri super campioni blaugrana, ma la Pulce resta ad honorem un gradino sopra a tutti gli altri. Lo dice la storia, lo conferma il talento, lo certificano i numeri stratosferici del 10 di Rosario. Dopo 4 anni di delusioni, e alla luce del mercato portato avanti dal club, Messi sarà il capo brigata di una rosa destinata, almeno sulla carta, ad arrivare in fondo alla competizione.

La possibile rivelazione - Carles Aleña

Centrocampista centrale classe '99 uscito dalla Cantera blaugrana, Aleña sembra uno dei giocatori più pronti in arrivo dal florido vivaio de La Masia. Già la scorsa stagione si è tolto diverse soddisfazioni con apparizioni in prima squadra, quest'anno potrebbe essere quello giusto per trovare continuità e continuare a farsi vedere al grande pubblico. Certo la concorrenza nel ruolo è feroce e ampia, ancor di più dopo l'arrivo di De Jong. Ma Aleña ha nelle vene l'ADN blaugrana, come dicono da quelle parti, e Valverde ha dimostrato in più di un'occasione di fidarsi del suo talentino ventenne.

L'undici tipo

Un 4-3-3 di partenza, questo vuole la filosofia bluagrana, facilmente modificabile in 4-2-3-1 o 4-4-2 super offensivo a seconda delle situazioni. Il Barcellona ha gettato la maschera e scelto di andare all-in per quanto riguarda il reparto offensivo, andando ad aggiungere qualità laddove già ce n'era in abbondanza. In difesa e a centrocampo, come nelle ultime stagioni, tutto passerà dai piedi e dalla fisicità di Busquets e Pique.

Oggi giocherebbe così - (4-3-3): Ter-Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, De Jong; Messi, Suarez, Griezmann