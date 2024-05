TMW Milan, Lopetegui oramai è un ricordo? Intanto il West Ham offre 4 più bonus

Il Milan dice addio a Julien Lopetegui? Probabilmente sì. Perché la forza della piazza, come spiegato nei giorni scorsi, ha spostato gli equilibri per un possibile approdo del tecnico spagnolo in rossonero. C'era stato un incontro fra le parti, l'allenatore aveva detto di sì a un contratto da 3 milioni (più bonus) salvo poi affrontare un dietrofront da parte del club.

Il perché è presto detto: Lopetegui non è né la prima né la seconda scelta per i tifosi. Che vorrebbero un top, ma il problema è dato dal tetto salariale che il Milan ha messo per l'allenatore: 3 milioni di euro. Magari con una piccola variazione sul tema, arrivando a tre e mezzo. Di più è difficile da pensare. Ed è anche il motivo per cui altri tecnici non sono stati avvicinati. D'altronde Pioli percepisce quella cifra e non c'è l'intenzione di esagerare verso l'alto.

E dunque? Lopetegui viaggia verso il West Ham, le parti sono abbastanza positive sulla possibilità di chiudere la trattativa con un accordo da 4 milioni all'anno più bonus, per arrivare a cinque. Lunghezza di due anni più opzione per un'altra stagione, con buona pace del Milan. Che, ora, potrebbe virare su altri obiettivi. E con Ibrahimovic che spinge per van Bommel.