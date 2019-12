Speciale Champions - La classifica marcatori: comanda Lewandowski

Robert Lewandowski guarda tutti dall'alto in basso. È il bomber del Bayern Monaco, con 10 gol nella fase a gironi, il capocannoniere attuale della Champions League. Lo seguono un grandissimo talento come Haaland e poi Kane. Ai piedi del podio, ecco il napoletano Dries Mertens. In attesa di conoscere i verdetti del sorteggio di Nyon (via alle 12), ecco la classifica marcatori della massima competizione continentale.

10 gol: Lewandowski (Bayern Monaco)

8: Haaland (Salisburgo)

6: Kane (Tottenham)

5: Mertens (Napoli), Lautaro Martinez (Inter), Mbappé (PSG), Son (Tottenham), Sterling (Manchester City), Depay (Lione), Icardi (PSG)

4: Gabriel Jesus (Manchester City), Benzema (Real Madrid), Salah (Liverpool), Rodrygo (Real Madrid), Gnabry (Bayern Monaco), Promes (Ajax), Orsic (Dinamo Zagabria), Hakimi (Borussia Dortmund)

3: Dybala (Juventus), Suarez (Barcellona), Hwang (Salisburgo), Pizzi (Benfica), Werner (Lipsia), Forsberg (Lipsia), Milik (Napoli), Oxlade-Chamberlain (Liverpool), El Arabi (Olympiacos), Samatta (Genk).