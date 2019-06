Speciale Copa America - Chi non c'è: Icardi guida la top 11 degli esclusi

Fischio d'inizio stanotte alle 2.30 con Brasile-Bolivia. Tutte le gare in esclusiva su DAZN.

© foto di Insidefoto/Image Sport

Sfortuna o scelta. Decidere la lista dei 23 convocati per la Copa América non è compito facile, soprattutto per i selezionatori di Brasile e Argentina. Oggettivamente, le due grandi del continente, soprattutto il Brasile, possono vantare su un numero di giocatori molto più ampio rispetto alla concorrenza. Nella top 11 dei giocatori esclusi, così, dominano l’Albiceleste e i verdeoro. Ma c’è spazio anche per altri.

In porta va Neto. Batte sul filo di lana Rulli nelle nostre scelte, non Cassio in quelle di Tite per il Brasile, nonostante giochi da titolare nel Valencia quarto in Liga. Terzino destro Nagatomo: il Giappone ha portato in Sud America una nazionale sperimentale e che guarda al futuro, l’ex Inter non c’è, come del resto Minamino, che forse avrebbe meritato un posto anche nella formazione che leggerete a breve.

Coppia centrale Luiz-Fazio: non velocissimi, ma danno del tu al pallone. Poteva esserci anche Rojo, che però perde anche qui il ballottaggio con Marcelo, stella del Real Madrid ma non del Brasile. Tite fa il pieno a centrocampo: diga Paulinho-Fabinho. Campione d’Europa col Liverpool il secondo, 56 presenze con la nazionale il primo. Non basta.

Il centravanti è Mauro Icardi. Alle sue spalle, un terzetto d’eccezione: arretriamo di qualche metro Gonzalo Higuain, altro grande escluso dell’Argentina, coi piedi tanto buoni da poter fare il trequartista. Sulle fasce, clamorosa l’assenza dell’uomo Champions del Tottenham, Lucas Moura. Nel Brasile mancherà anche Douglas Costa, ma in questa nostra top 11 come esterno offensivo di sinistra scegliamo Angel Correa dell’Atlético Madrid. Simeone stravede per lui, Scaloni evidentemente no.

La top 11 degli esclusi (4-2-3-1): Neto; Nagatomo, David Luiz, Fazio, Marcelo; Paulinho, Fabinho; Lucas Moura, Higuain, Correa; Icardi.