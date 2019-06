Speciale Copa America - Il Girone C: l'Uruguay guida, poi il Cile

Fischio d'inizio stanotte alle 2.30 con Brasile-Bolivia. Tutte le gare in esclusiva su DAZN.

Prima l'Uruguay, dietro tutti quanti. Se non andasse così, sarebbe una disfatta per la Celeste, che sulla carta non ha rivali nel Girone C della Copa América. La continuità è il segreto del gruppo, guidato ormai da tredici anni dal ct Óscar Tabárez. La stella è Luis Suarez, la rosa è così valida da mettere la selezione di Montevideo appena dietro Brasile e Argentina, nella griglia di partenza. I nomi sono quelli che ormai vediamo competere ad altissimi livelli da un decennio: Cavani, Caceres, Godin, Muslera. Si aggiunge la nuova generazione, quella dei vari Gimenez, Bentancur, anche Vecino. I talenti in via di esplosione? Giorgian De Arrascaeta è ormai affermato e ha il 10 sulle spalle. Il Real Madrid ha già puntato fortissimo su Federico Valverde: a centrocampo dovrà sgomitare. In attacco, poi, c'è Christian Stuani: non è certo un nome nuovo, ma a 31 anni vive un momento magico e viene da due stagioni con 40 gol complessivi in Liga. Occhio alla rivelazione tardiva.

Il Cile è esperto, anche troppo. A guardare la storia recente del calcio sudamericano, la Roja meriterebbe ancora più considerazione dell'Uruguay. La nazionale guidata dal colombiano Reinaldo Rueda viene da due vittorie consecutive, fare il tris sarà però piuttosto complicato. Anzitutto, per l'età media: molto più alta rispetto al passato, vicina ai 30 anni. Il ricambio generazionale, per ora, non è avviato al meglio: giocatori come Alexis Sanchez e Arturo Vidal, peraltro non reduci da stagioni indimenticabili, non hanno trovato dei successori all'altezza. Il telaio resta valido, su questo non c'è dubbio: i soliti Isla, Vargas, Medel, Aranguiz assicurano quantità e qualità. Di giovani promettenti, pochi: c'è Erick Pulgar, goleador col Bologna in Serie A. O Nicolas Castillo, meteora del Frosinone. Il girone è alla portata, anche per le alternative, ma ci sarà da faticare. E il terzo successo del Cile è tutto fuorché scontato.

Vietato sottovalutare l'Ecuador. Come testimonia l'ottimo risultato del mondiale Under 20, è una nazionale che ha preso la strada giusta, e anche in questa Copa potrà dire la sua. Lottare per il primo posto, questo magari no. Però Antonio Valencia e compagnia daranno del filo da torcere, se ne avranno la possibilità. È una delle squadre con meno giocatori "europei" in assoluto, pesa in attacco l'esclusione del Caicedo laziale (in difesa c'è Beder, difensore del Barcelona SC). Infine, il Giappone: non soltanto perché asiatica, ma perché le scelte del ct Hajime Moriyasu sono abbastanza chiare. Della nazionale che è arrivata seconda nell'ultima Coppa d'Asia non c'è quasi traccia, fuori diversi big e dentro tanti giovanissimi. Dei 23 convocati, 17 sono all'esordio assoluto con la selezione nipponica. Anche quel Takefusa Kubo che a soli 18 ha già conquistato il Real Madrid.

Il calendario

Lunedì 17 giugno

00.00 Uruguay-Ecuador

Martedì 18 giugno

01.00 Giappone-Cile

Venerdì 21 giugno

01.00 Uruguay-Giappone

Sabato 22 giugno

01.00 Ecuador-Cile

Martedì 25 giugno

01.00 Cile-Uruguay

01.00 Ecuador-Giappone

La griglia di partenza TMW

Uruguay

Cile

Ecuador

Giappone

Le stelle

Uruguay: Suarez

Cile: Vidal

Ecuador: A. Valencia

Giappone: Okazaki

LE ROSE

Uruguay

Portieri: Muslera (TUR, Galatasaray), Campana (ARG, Independiente), Silva (PAR, Libertad).

Difensori: Gimenez (ESP, Atlético Madrid), Godin (ESP, Atlético Madrid), Gonzalez (URU, Penarol), Saracchi (GER, RB Lipsia), Laxalt (ITA, Milan), Coates (POR, Sporting Lisbona), Caceres (ITA, Juventus).

Centrocampisti: Vecino (ITA, Inter), Bentancur (ITA, Juventus), Lodeiro (USA, Seattle Sounders), Nandez (ARG, Boca Juniors), De Arrascaeta (BRA, Flamengo), Torreira (ITA, Arsenal), Valverde (ESP, Real Madrid), Pereiro (NED, PSV Eindhoven).

Attaccanti: Suarez (ESP, Barcellona), Stuani (ESP, Girona), Gomez (ESP, Celta Vigo), Rodriguez (MEX, Cruz Azul), Cavani (FRA, Paris Saint-Germain).

Ecuador

Portieri: Dominguez (ARG, Velez), Ortiz (ECU, Delfin), Banguera (ECU, Barcelona SC).

Difensori: A. Mina (TUR, Malatyaspor), Arboleda (BRA, San Paolo), Velasco (ECU, Barcelona SC), Ramirez (RUS, Krasnodar), Arreaga (USA, Seattle Sounders), Quintero (ECU, LDU Quito), Caicedo (ECU, Barcelona SC), Achillier (MEX, Morelia).

Centrocampisti: Romario Ibarra (USA, Minnesota), Renato Ibarra (MEX, America), Gruezo (USA, Dallas), Preciado (MEX, Santos Laguna), Intriago (ECU, LDU Quito), A. Valencia (ENG, Manchester United), Orejuela (ECU, LDU Quito), Chicaiza (ECU, LDU Quito), Mendez (USA, Orlando City).

Attaccanti: Garces (ECU, Delfin), Mena (MEX, Leon), E. Valencia (MEX, Tigres).

Giappone

Portieri: Kawashima (FRA, Strasburgo), Kojima (JAP, Oita Trinita), Osako (JAP, Sanfrecce).

Difensori: Sugioka (JAP, Bellmare), Itakura (NED, Groningen), Ueda (BEL, Cercle Bruges), Hara (JAP, Sagan Tosu), Suga (JAP, Consadole), Tomiyasu (BEL, Sint-Truiden), Iwata (JAP, Oita Trinita), Tatsuta (JAP, Suzuyo Shimizu).

Centrocampisti: Watanabe (JAP, Tokyo Verdy), Shibasaki (ESP, Getafe), Ito (GER, Amburgo), Nakajima (QAT, Al-Duhail), Miyoshi (JAP, Yokohama Marinos), Matsumoto (JAP, Sanfrecce), Abe (JAP, Kashima Antlers), Kubo (JAP, FC Tokyo).

Attaccanti: Maeda (JAP, Matsumoto Yamaga), Ueda (JAP, Hosei Daigaku), Okazaki (ENG, Leicester).

Cile

Portieri: Arias (ARG, Racing), Cortes (CHL, Colo-Colo), Urra (CHL, Uachipato).

Difensori: Opazo (CHL, Colo-Colo), Lichnovsky (MEX, Cruz Azul), Isla (TUR, Fenerbahçe), Diaz (SAU, Al-Ahli), Maripan (ESP, Alaves), Beausejour (CHL, Universidad de Chile), Medel (TUR, Besiktas), Jara (ARG, Estudiantes).

Centrocampisti: Vidal (ESP, Barcellona), Valdes (MEX, Santos Laguna), Pulgar (ITA, Bologna), Pavez (CHL, Colo-Colo), Hernandez (ARG, Independiente), Aranguiz (GER, Bayer Leverkusen).

Attaccanti: Sanchez (ENG, Manchester United), Castillo (MEX, America), Fuenzalida (CHL, Universidad Catolica), Fernandes (TUR, Alanyaspor), Sagal (MEX, Pachuca).