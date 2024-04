Ufficiale Muslera dice addio all'Uruguay: a 37 anni l'ex Lazio lascia la nazionale

A 37 anni Fernando Muslera ha preso la sua decisione: addio alla nazionale uruguaiana. Dopo 133 presenze tra l'esordio nel 2009 e l'ultima partita nel 2022, dopo quattro Mondiali disputati da titolare, dopo aver vinto la Copa America nel 2011, dopo insomma essere diventato leggenda dell'Uruguay, il portiere del Galatasaray ha annunciato il suo ritiro dalla Celeste.

Già da un paio d'anni, in realtà, era stato superato da Sergio Rochet nelle gerarchie, ma ora non sarà neanche convocato. Muslera, che in Italia conosciamo per la sua esperienza alla Lazio, è uno degli ultimi calciatori della generazione d'oro uruguaiana, quella formatsa da Forlan, Suarez, Cavani, Godin e non solo. Con questo video la nazionale uruguagia ha salutato l'estremo difensore.