Speciale Europei. Il ritorno della Tartan Army: Scozia, un campione e tanti gregari

Euro 2020, ma nel 2021. Stesso nome, sapore diverso. Tuttomercatoweb.com propone oggi, alla fine di queste infinite qualificazioni, culminate giovedì sera coi nomi delle ultime quattro squadre, un approfondimento sulle magnifiche 24. Attraverso i tre giocatori simbolo: la stella, l’uomo mercato, la possibile rivelazione. Dal faro a chi si prenderà le copertine, passando per chi si potrebbe prendere il futuro.

Back on track, la Scozia torna sul binario delle grandi dopo anni di fischi e fiaschi. Steve Clarke è riuscito dove i suoi precedessori avevano fallito, battendo ai rigori una Serbia sempre più in crisi d'identità. Lo ha fatto con una Nazionale senza stelle, eccezion fatta per Robertson del Liverpool, e dove il pacchetto avanzato ha tanti mestieranti, tante punte di fisico o seconde punte rapide ma nessun genio. Quel che conta, però, per la Tartan Army, sarà esserci, ventitre anni dopo Francia '98, venticinque dopo l'Europeo del '96.

La stella - Andrew Robertson (Liverpool)

Simbolo e riferimento. Un capitano di valore talmente alto che riporta alla mente giocatori del valore di Kenny Dalglish e Graeme Souness, Denis Law e Jimmy Johnstone. Formidabile terzino sinistro che negli ultimi due anni ha vinto da protagonista assoluto Champions League e Premier League col Liverpool, arriva dalla gavetta lui che giocava nell'Hull City prima di sbarcare nei Reds. E' uomo da prima pagina, la speranza alla quale s'aggrappa tutta la Tartan Army.

L'uomo mercato - Josh McGinn (Aston Villa)

Tutta la vita in Scozia, nel suo St. Mirren dove è nato, sbocciato, cresciuto e dove ha esordito tra i pro, poi l'Hibernian per tre anni e poi l'Aston Villa. Gioie e dolori coi Villans, la sua è una famiglia di calciatori: due giocano proprio all'Hibernian, un cugino invece all'East Stirlingshire. Lui è quello più famoso e nella strepitosa parte iniziale di stagione dell'Aston Villa è un punto fermo e un caposaldo assoluto.

La possibile rivelazione - Aaron Hickey (Bologna)

Tosta che conquisti un posto da titolare nella Scozia con Robertson davanti. Deve ancora esordire tra i big scozzesi, però in una Nazionale dove i giovani latitano, potrebbe essere la grande sorpresa. Terzino mancino del Bologna, agli Hearts of Midlothian ha giocato anche cursore in un centrocampo a cinque. Giocatore di spinta e contenimento, bravo in entrambe le fasi, è stato il pallino di Walter Sabatini dell'ultima estate.

L'undici tipo (3-4-2-1) - Marshall; McTominay, Gallagher, Tierney; O'Donnell, McGinn, Jack, Robertson; McGregor, Christie; Dykes.