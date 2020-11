Speciale Europei. L’Olanda torna in corsa e vede la luce in fondo al tunnel

Euro 2020, ma nel 2021. Stesso nome, sapore diverso. Tuttomercatoweb.com propone oggi, alla fine di queste infinite qualificazioni, culminate giovedì sera coi nomi delle ultime quattro squadre, un approfondimento sulle magnifiche 24. Attraverso i tre giocatori simbolo: la stella, l’uomo mercato, la possibile rivelazione. Dal faro a chi si prenderà le copertine, passando per chi si potrebbe prendere il futuro.

Di schiaffi ne sono arrivati fin troppo. L’Olanda sta disperatamente cercando di uscire dal tunnel imboccato con le mancate qualificazioni agli Europei 2016 e ai Mondiali 2018: un flop colossale e generazionale, che ha messo di fronte gli oranje alle proprie responsabilità. Il nuovo ciclo era stato affidato a Ronald Koeman, poi andato al Barcellona: ora tocca a Frank De Boer. Buon girone, seconda alle spalle della Germania.

La stella - Virgil van Dijk (Liverpool)

Ha sfiorato la vittoria del Pallone d’Oro e per molti l’avrebbe meritato. La stagione attuale è iniziata con qualche difficoltà fisica, ma in estate sarà pronto a guidare, da capitano, la sua nazionale. Il fatto che la stella sia lui denota la forza di un reparto difensivo incredibile: gli fanno compagnia i vari De Ligt, De Vrij, Aké, Veltman e Blind. Tanto che De Boer di recente ha schierato la nazionale con la difesa a 3. Quasi un sacrilegio, vista la storia, ma con il pacchetto arretrato a disposizione sembra davvero un peccato non provarci.

L'uomo mercato - Memphis Depay (Olympique Lione)

Lo hanno corteggiato tanti, tutti. Piaceva parecchio al Milan, è stato a un passo al Barcellona, la Juve si tiene costantemente aggiornata sul suo conto. Alla fine è rimasto a Lione, dove ha ritrovato il proprio posto al sole dopo un anno e mezzo molto complicato al Manchester United. Ora è pronto per riprovarci con una big.

La possibile rivelazione - Donyell Malen (PSV Eindhoven)

Scuola Ajax, nel 2015 strappato dall’Arsenal, che non ci ha creduto fino in fondo. Il PSV lo ha richiamato in patria e ci ha visto lungo, perché è andato sempre in doppia cifra nei due campionati fin qui giocati con la squadra di Eindhoven. Classe ’99, non è un gigante e al momento non è detto sia titolare, ma può contendere a Luuk De Jong il ruolo di prima punta.

L’undici tipo (4-2-3-1) - Cillessen; Hateboer, Van Dijk, De Ligt, Blind; F. De Jong, De Roon; Wijnaldum, Van De Beek, Depay; L. De Jong.