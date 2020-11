Speciale Europei. Questa Inghilterra è fortissima e Kane non può più tergiversare

Euro 2020, ma nel 2021. Stesso nome, sapore diverso. Tuttomercatoweb.com propone oggi, alla fine di queste infinite qualificazioni, culminate giovedì sera coi nomi delle ultime quattro squadre, un approfondimento sulle magnifiche 24. Attraverso i tre giocatori simbolo: la stella, l’uomo mercato, la possibile rivelazione. Dal faro a chi si prenderà le copertine, passando per chi si potrebbe prendere il futuro.

Una delle favorite per la vittoria finale. Una delle migliori nazionali al mondo figlia del miglior campionato al mondo. L'Inghilterra del commissario tecnico Gareth Southgate è squadra con un ventaglio di scelte pressoché illimitato. L'undici che verrà indicato alla fine è formazione con tanti asterischi perché ci sono certo dei punti fermi - come Alexander-Arnold, Kane o Sancho - ma anche tanti giocatori che dovranno conquistarsi il posto da titolari fino alla fine complice una concorrenza fortissima.

Non a caso, Southgate anche nelle ultime sfide di Nations League ha spesso e volentieri cambiato sia gli uomini che il modulo provando con insistenza giocatori come Rashford (impossibile considerarlo una riserva), ma anche Calvert-Lewin o Trippier.

La stella - Harry Kane (Tottenham)

Adesso non può più tergiversare. Un attaccante del suo calibro, uno dei migliori in circolazione da almeno cinque anni, non può ancora avere la bacheca vuota. Penalizzato fin qui dalla fedeltà al Tottenham, Kane avrà il compito di trascinare fino alla vittoria una nazionale che da questo punto di vista gli somiglia molto: fortissima ma perdente. L'ultimo e unico titolo è un Mondiale, vinto in casa nel 1966. Pochissimo vista la forza del movimento inglese.

L'uomo mercato - Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

Sarà l'Uomo mercato per eccellenza, non solo dell'Inghilterra. Del resto lo è stato anche la scorsa estate con una lunga ed estenuante trattativa col Manchester United conclusa con una fumata nera per la richiesta del BVB mai scesa sotto i 120 milioni di euro. Troppi soldi in questi tempi di Covid-19 anche per i red devils, che torneranno alla carica anche la prossima estate. Difficilmente saranno i soli.

La possibile rivelazione - Mason Mount (Chelsea)

Prodotto made in Chelsea, è il simbolo dei blues targati Franck Lampard e ha soli 21 anni. Trequartista, esterno offensivo, ma anche interno di centrocampo. Quest'ultimo, è il ruolo in cui lo sta provando il ct Southgate per trovargli spazio anche in nazionale. E' giocatore di grandi qualità tecniche e nessuno vuole rinunciare a lui. Nemmeno l'Inghilterra.

L'undici tipo - Pickford; Alexander-Arnold, Maguire, Stones, Chilwell; Henderson, Rice, Mount; Sterling, Kane, Sancho.